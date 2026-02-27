Coren construirá una nave logística de productos cárnicos en Arteixo

Obras en una parcela del polígono de Morás (Arteixo) Carlota Blanco

Coren, la mayor cooperativa agroalimentaria cárnica de España, desembarcará en Arteixo con un nuevo proyecto que está a la espera de los trámites administrativos para poder ser una realidad.

La empresa ha presentado una solicitud de obra mayor para poder construir “una nave logística de distribución de productos cárnicos refrigerados” en una parcela del polígono de Morás, según recoge la documentación remitida al Gobierno local arteixán.

Una vez obtenga esta autorización municipal, estará en disposición de iniciar los trabajos necesarios para crear esta instalación, ubicada a escasa distancia de la Autovía del Noroeste, la A-6. El solar en el que se situará tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y se ubica a poca distancia de Celmosa.

Según fuentes conocedoras de esta iniciativa, Coren presentó inicialmente un proyecto técnico ante el Ayuntamiento de Arteixo para poder obtener la correspondiente licencia de obra y posteriormente decidió modificarlo. Ahora, la empresa está pendiente de recibir la resolución que le permita comenzar los trabajos.

Historia

La promotora de esta iniciativa es Coren (Cooperativas Ourensanas Sociedad Cooperativa Gallega), que es la mayor empresa de la provincia de Ourense. Se dedica a la producción, transformación y comercialización de productos cárnicos y derivados, tanto de origen avícola, porcino y vacuno.

Para conocer su historia es necesario retroceder en el tiempo casi 70 años. A mediados de la década de 1950, un grupo de emprendedores americanos promovieron en Europa la avicultura orientada al mercado. En 1959, estas personas contactaron con el gerente de la Unión Territorial de Cooperativas Orensanas (Uteco), Eulogio Gómez Franqueira, y le propusieron un plan.

La propuesta consistió en la creación de 20 granjas de 5.000 pollitos. Según explica la empresa, “en aquella Galicia marcada por la extrema pobreza del rural y la emigración”, Gómez Franqueira creyó que era posible “vivir dignamente del campo” y puso en marcha “aquel proyecto”.

En 1962, entró en funcionamiento la primera cooperativa de 20 socios, con un acuerdo con la compañía americana Swift, que suministraba los pollitos y el pienso. En 1965, los socios de Uteco decidieron desvincularse de los americanos e iniciar su andadura en solitario. Poco a poco, fue creciendo.

En la actualidad, Coren, tal y como explica en su web, trabaja “día a día” con el objetivo de ofrecer a sus consumidores “productos 100% gallegos” y de la “máxima calidad”, reforzando su posicionamiento “en el mercado nacional” y ampliando su presencia “a nivel internacional”. “Todo ello, manteniendo su producción e industrialización en Galicia, basándose en los valores de bienestar animal y respeto al medio ambiente. Porque Coren no olvida su compromiso originario: crear empleo y riqueza en nuestra tierra”, afirma la empresa.