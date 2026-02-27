Bryan Adams tocará en A Coruña en noviembre

Bryan Adams es uno de los grandes atractivos en el calendario del Coliseum EFE

Bryan Adams vuelve a España en este 2026 tras el éxito de sus conciertos en 2025. El canadiense traerá su gira ‘Roll With The Punches 2026’ a A Coruña el próximo 16 de noviembre de 2026.

Después de su último tour, que marcó un éxito rotundo en los escenarios mundiales, Galicia, y concretamente A Coruña, será uno de los territorios elegidos por la estrella mundial de la música, que cuenta con una legión de admiradores en la ciudad.

Bryan Adams tiene una carrera que abarca más de cuatro décadas de actuaciones por todo el mundo y éxitos que fueron número uno en más de 40 países.

Por todo ello se estableció como uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, con un directo enérgico y emocionante que engloba éxitos de todos los tiempos.

A lo largo de los años, recibió numerosos galardones, entre ellos un Grammy, varios American Music Awards y tres nominaciones al Óscar, además de cinco a los Globos de Ouro. Y fue nombrado Compañero de la Orden de Canadá.

La venta de entradas comenzará el próximo 6 de marzo a las 10.00 horas en el despacho de venta de la plaza de Ourense y través de internet en los portales Ataquilla.com y Baila.fm.

El concierto de Adams, que se realizará en el Coliseum, se suma a la larga oferta musical de la ciudad en este año, que incluye la artistas cómo Viva Suecia, Dani Martín, Carolina Durante, Bad Gyal o Aitana, entre muchos otros

También anunció su concierto en A Coruña la cantante Judeline, que actuará el próximo 26 de agosto en el parque de Santa Margarita. En este caso, las entradas saldrán a la venta el 3 de marzo.

Judeline, natural de Caños de Meca (Cádiz), se convirtió en una de las estrellas más visionarias del pop contemporáneo, mezclando el electrónico con la tradición musical española. “La sustancial y evidente mejora de la oferta musical en A Coruña es fruto del esfuerzo del gobierno local por convertir la ciudad en un referente de la escena cultural nacional. Los más grandes artistas del mundo quieren tocar aquí porque saben que el público es melómano y apasionado”, subrayó el concejal de Cultura y Turismo Gonzalo Castro.