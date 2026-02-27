El Ayuntamiento de A Coruña tala siete árboles en Santa Margarita pero plantará seis veces más en su lugar

Árboles talados en el parque de Santa Margarita Patricia G. Fraga

La concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, aseguró en noviembre que, cuando A Coruña pierde un árbol, otros dos ejemplares lo sustituyen. La intención es, incluso, que lleguen a ser tres. Pero en el caso de Santa Margarita, la cifra asciende a casi seis. El Ayuntamiento talará siete árboles en el parque –algunos ya han desaparecido– debido a daños estructurales que producen riesgo de caída. Y en su lugar, plantará otros 40.

Los ejemplares retirados –o en camino de serlo– son tres populus x canadensis (álamos negros canadienses), tres ulmus (olmos) y un pinus radiata (pino insigne). Por el contrario, el Gobierno municipal plantará diferentes especies en el pulmón verde de la ciudad. Se trata de cuatro magnolias soulangeana ‘Galaxy’ (ejemplares híbridos de la magnolia); siete prunus sargentii (árbol perteneciente a la familia de las rosáceas); una sequoia sempervirens (una de las especies de árboles más altas del mundo); nueve tilia cordata ‘Winter orange’ (tilos); siete acer x freemani ‘Autumn blaze’ (arces híbrido de crecimiento rápido); y doce ginkgo biloba (una de las especies arbóreas vivas más antiguas). En formato de cepellón o contenedor, los ejemplares que se instalarán en el parque de Santa Margarita oscilan entre los 14 y los 35 centímetros en el momento de plantarlos.

Pese a la alarma que genera en la sociedad la tala de árboles, esta medida se lleva a cabo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así, “en el caso de los árboles que llegan al final de su ciclo vital, es fundamental que haya una reposición”, dijo Díaz. El Gobierno local lleva a cabo, de forma anual, un control “exhaustivo” del arbolado. Muchas veces los ejemplares pueden parecer sanos a simple vista, pero los técnicos municipales, al analizarlos, se encuentran con hongos, ciclo vital caducado o especies invasoras que hacen necesaria su tala.

Actuaciones

Desde 2020, el actual Gobierno local plantó más de 4.600 árboles. Esto se traduce en que casi el 20% del total del arbolado de la ciudad se colocó en los últimos cinco años. Para hacer una comparación, en el parque de Oza hay 440 árboles, por lo que en estos años se han plantado el equivalente a once parques de Oza.

El Ayuntamiento destina cada año 7,6 millones de euros al mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado. De estos 7,6, uno se dedica exclusivamente a la gestión del arbolado, es decir, un 14% del presupuesto. Por otro lado, en enero comenzaron las obras de mejora y renovación del parque de Santa Margarita, que supondrán una inversión superior a los 740.000 euros y permitirán modernizar caminos, zonas verdes y equipamientos de ocio en un recinto de más de 78.000 metros cuadrados.

El parque ganará también nuevos espacios deportivos y de juego. En el nordeste del recinto se construirá una zona de calistenia, que ya se deja ver en la actualidad, conectada con nuevas pistas para correr. En paralelo, se crearán más senderos, mejorando la interconexión del mobiliario de ocio instalado.