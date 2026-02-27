Aparece en Valcovo el coche robado unas horas antes en Novo Mesoiro

Así apareció el Seat León en la zona de Valcovo Fune Ures

Los coches robados en Novo Mesoiro acaban en la costa de Arteixo y Laracha. Aunque parezca el chiste que en su día hizo Róber Bodegas sobre la sustracciones de vehículos en su pueblo, lo cierto es que gracia le ha hecho más bien propia a la última víctima de la ola que afecta al barrio de la periferia. La buena noticia es que su Seat León ha sido localizado. La mala es que fue en Valcovo (Arteixo), y con las ruedas pinchadas. Hace una semana se dio un caso semejante en Caión.

Otros dos coches robados desatan la inquietud vecinal en el barrio más joven de A Coruña Más información

Ha resultado fundamental en el operativo de recuperación del coche la colaboración de Fune Ures, un activista de la movilidad a través de las redes sociales entre cuyas labores está la de dar la voz de alarma y colaborar con las víctimas de robos.

Los dos robos en coches de A Coruña con los que alucina la Policía Más información

En las últimas horas han sido dos los coches robados en Novo Mesoiro, un barrio que no ha tenido una sola semana de tranquilidad en 2026 y que sigue solicitando más presencia policial.