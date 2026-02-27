Mi cuenta

A Coruña

Aparece en Valcovo el coche robado unas horas antes en Novo Mesoiro

Por segunda vez, un vehículo del barrio de A Coruña acaba en la costa

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/02/2026 11:59
Así apareció el Seat León en la zona de Valcovo
Así apareció el Seat León en la zona de Valcovo
Fune Ures
Los coches robados en Novo Mesoiro acaban en la costa de Arteixo y Laracha. Aunque parezca el chiste que en su día hizo Róber Bodegas sobre la sustracciones de vehículos en su pueblo, lo cierto es que gracia le ha hecho más bien propia a la última víctima de la ola que afecta al barrio de la periferia. La buena noticia es que su Seat León ha sido localizado. La mala es que fue en Valcovo (Arteixo), y con las ruedas pinchadas. Hace una semana se dio un caso semejante en Caión.

Coche robado en la cuesta de Pocomaco

Otros dos coches robados desatan la inquietud vecinal en el barrio más joven de A Coruña

Ha resultado fundamental en el operativo de recuperación del coche la colaboración de Fune Ures, un activista de la movilidad a través de las redes sociales entre cuyas labores está la de dar la voz de alarma y colaborar con las víctimas de robos.

El aparcamiento que corona el barrio es un lugar habitual de robos

Los dos robos en coches de A Coruña con los que alucina la Policía

En las últimas horas han sido dos los coches robados en Novo Mesoiro, un barrio que no ha tenido una sola semana de tranquilidad en 2026 y que sigue solicitando más presencia policial.

