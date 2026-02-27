A juicio por una estafa de 160.000 euros: cortaba madera para la empresa coruñesa Greenalia y la vendía por su cuenta

Planta de biomasa de Greenalia en Curtis Cedida

La Audiencia Provincial de A Coruña albergará la próxima semana un juicio por una presunta estafa de 160.000 euros que tiene como víctima a la empresa coruñesa Greenalia, cuya actividad principal es la generación y venta de energía eléctrica.

La Fiscalía Provincial pidió la apertura de juicio oral tras analizar el caso y entender que hay un posible delito de apropiación indebida agravada, por el que pide tres años de cárcel para el administrador de Maser Forestal, una compañía con sede en el norte de la provincia de Lugo.

El escrito de Fiscalía recoge que, mediante contrato de 2019, el encausado se obligó con la empresa Greenalia Forest SL a realizar, a cambio de un precio por tonelada de madera, servicios de corta, desrame, pelado, tronzado, rastreo, desembosque y carga sobre camión de madera adquirida por Greenalia en bosques de Galicia y Asturias.

Además, se pactó por las mismas partes un cambio en el contrato para añadir un servicio de intermediación, en virtud del cual Maser Forestal SL se obligaba, a cambio de una comisión calculada sobre los precios de compra, a promover y concluir por cuenta de Greenalia, la compra de madera en pie a propietarios privados en el ámbito geográfico de A Mariña Lucense.

Según el escrito, en un momento entre mayo de 2019 y julio de 2021, el encausado, "guiado del ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento", se amparó en los referidos contratos para apropiarse madera de la que talaba por cuenta de Greenalia Forest SL, y por tanto "comprada y pagada por esta a los propietarios". Fiscalía señala que el acusado disponía de esta madera después de cortarla y venderla "a terceras personas en lugar de entregarla".

El importe del supuesto fraude ascendió a la cantidad de 160.278 euros, de los que restituyó a Greenalia Forest SL la cantidad de 5.456 euros en seis pagos realizados entre junio de 2022 y marzo de 2023. El fiscal pide que el encausado indemnice a la víctima con 154.822 euros por el importe no restituido de la madera.