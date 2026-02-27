A Coruña acogerá la reunión de referencia del turismo de congresos y eventos

Reunión en IBTM Barcelona (noviembre 2025) entre Eventoplus, el Consorcio de Turismo y A Coruña Convention Bureau para impulsar la candidatura del MIS internacional en A Coruña

A Coruña será sede del 27 al 29 de septiembre de una nueva edición de MIS International, uno de los encuentros profesionales de referencia para la conexión entre organizadores MICE internacionales, destinos y empresas especializadas en el sector de reuniones y eventos. En el caso de A Coruña, se priorizará especialmente la participación de organizadores cuyo país de procedencia cuente con conexión aérea directa con los aeropuertos de la provincia, con el objetivo de facilitar futuras captaciones de congresos, convenciones y viajes de incentivo.

El evento está organizado por EventoPlus —principal editorial especializada en el sector de eventos y turismo MICE en España— junto con A Coruña Convention Bureau, con el apoyo institucional de la Axencia Turismo de Galicia y del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, y la colaboración de Meliá Hotels International.

El encuentro tendrá como hotel sede el Meliá María Pita, donde se desarrollarán las jornadas de reuniones profesionales entre organizadores internacionales y proveedores del destino. La bienvenida institucional se celebrará el domingo 27 en MEGA Museo Estrella Galicia, con una visita al espacio que culminará con una cena de recepción.

El lunes 28 estará dedicado a una intensa agenda de reuniones one to one. El programa incluirá un almuerzo en el restaurante Estrella Michelín Árbore da Veira, que permitirá a los asistentes conocer la propuesta gastronómica local y disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. Por la tarde, los participantes se distribuirán en distintas actividades diseñadas para ofrecer un conocimiento más profundo del destino y sus recursos para la organización de eventos. La jornada concluirá con una cena conjunta en Finca Montesqueiro. El martes 29 de septiembre continuará la agenda de reuniones profesionales. El programa finalizará con un almuerzo en el hotel sede.

MIS International es el tipo de encuentro profesional en el que A Coruña Convention Bureau participa habitualmente dentro de su estrategia de promoción exterior. En esta ocasión, el destino ejerce además como anfitrión, reforzando su posicionamiento como enclave competitivo, bien conectado y preparado para acoger eventos de ámbito internacional. Se espera asimismo la presencia de otros destinos nacionales que aprovecharán la asistencia de organizadores internacionales para mantener reuniones y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Desde A Coruña Convention Bureau se anima a las empresas y proveedores del sector MICE del destino —espacios singulares, hoteles, empresas de producción técnica, catering, transporte, DMCs y servicios especializados— a inscribirse en el evento y aprovechar esta oportunidad de contacto directo con organizadores internacionales.

Con la celebración de MIS International, A Coruña continúa avanzando en su estrategia de captación y proyección en el mercado internacional de reuniones y eventos, consolidando su apuesta por el turismo profesional.