Xunta de Galicia y Cesuga inauguran el Curso Cadwork y refuerzan su apuesta conjunta por la construcción industrializada en madera

El Salón de Actos de Cesuga ha acogido la puesta en marcha de una nueva edición del Curso Cadwork (40 horas), una formación especializada en modelado BIM 3D aplicado a la construcción en madera que reúne a 30 alumnos y alumnas de perfiles diversos: estudiantes de arquitectura, jóvenes profesionales, técnicos de ingeniería y representantes del sector forestal-madera.

La sesión inaugural, celebrada en el Salón de Actos de Cesuga, puso el foco en la convergencia entre tradición y tecnología: la madera como material estructural de futuro y las herramientas digitales como motor de industrialización.

Durante la apertura, la directora del Grado en Arquitectura de Cesuga, Silvia Blanco, subrayó la apuesta constante del centro por la promoción de la arquitectura en madera y destacó que esta formación se enmarca dentro de una estrategia más amplia que incluye nuevas actividades gratuitas a lo largo del semestre, como el Obradoiro Enzo Mari y un taller práctico de arquitectura efímera en madera, también desarrollados en colaboración con la Xunta.

Desde el ámbito técnico, Daniela Lourenço, responsable de Cadwork Ibérica para España, Portugal y Latinoamérica, explicó cómo el software permite integrar en un único modelo digital todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la fabricación y el montaje en obra, mejorando la precisión y reduciendo márgenes de error. En la misma línea, Pablo Martínez Coto, ingeniero y usuario experto de la herramienta, destacó el enfoque eminentemente práctico del curso y el potencial del programa para dar respuesta a problemáticas reales en proyectos de construcción en madera.

La dimensión estratégica del curso fue abordada por el director de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), Alfredo Fernández Ríos, quien situó la construcción en madera dentro del reto global de la descarbonización y la adaptación al cambio climático. Recordó que el sector de la construcción concentra una parte significativa de la huella de carbono y que Galicia, como potencia forestal, dispone de una oportunidad competitiva para generar mayor valor añadido a través de la industrialización y la madera estructural.

El presidente de Cesuga, Venancio Salcines, cerró el acto defendiendo la necesidad de posicionar a Galicia como referente en construcción sostenible, reforzando la conexión entre formación universitaria, sector industrial y aprovechamiento de los recursos forestales. Subrayó que la creación de valor a partir de la madera estructural es clave para fortalecer el tejido productivo y generar desarrollo territorial.

El Curso Cadwork forma parte del programa de actividades formativas cofinanciadas por la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), orientadas a impulsar la capacitación técnica, la innovación y la competitividad del sector forestal-madera gallego.

La actividad formativa está cofinanciada por Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) "O futuro é de madeira"