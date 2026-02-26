Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Un conato de incendio obliga a desalojar una planta en una residencia de mayores de A Coruña

La compañía de alarmas alertó al 112 al detectar humo en la lavandería del edificio

Dani Sánchez
Dani Sánchez
26/02/2026 11:35
Una dotación de Bomberos, esta mañana, en la calle Santo Tomás
Una dotación de Bomberos, esta mañana, en la calle Santo Tomás
Quintana
Un conato de incendio ha obligado en la mañana de este jueves a desalojar una planta del centro residencial Sanitas de la calle Santo Tomás, en A Coruña. Según explicaron desde el 112, la compañía de alarmas les dio aviso tras detectar humo en la zona de lavandería.

Los Bomberos intervienen en la calle Germán Taibo por un incendio en un edificio okupa

Este incidente provocó el desalojo inmediato de las personas que se encontraban en la planta, además del confinamiento en sus habitaciones de muchas otras. No obstante, el personal de la residencia indica que, por el momento, no hay afectados por la presencia de humo en el edificio del barrio de Monte Alto. Al lugar se trasladaron de manera preventiva los Bomberos, el 061 y Policía Local y Nacional.

Tercero en 24 horas

En las últimas 24 horas, A Coruña parece haberse convertido en un verdadero infierno. Y es que, después de que el fuego de una tostadora alertase a primera ahora de la tarde del pasado miércoles a los vecinos de Villa de Negreira, a última hora del mismo día, los Bomberos acudieron a la calle Germán Taibo, donde se registró un incendio en un edificio okupa.

Una dotación de Bomberos, esta tarde, en Villa de Negreira

Los Bomberos intervienen en Villa de Negreira por el fuego de una tostadora

En ese caso, el suceso se saldo con varios heridos por intoxicación de humo y, además, fue necesario trasladar a varias personas, entre ellas una  familia de siete miémbros, uno de ellos un bebé. “El colchón estaba de pie en el vestíbulo. No pudo ser un accidente”, señalaba un testigo, vecino del tercero. "Cuando abrí, me golpeó el calor", aseguraba otra persona presente en el incidente. A pesar de ello, muchos decidieron evacuar por propia iniciativa lo que provocó los casos de intoxicación.

