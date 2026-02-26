Mi cuenta

A Coruña

Piden nueve años de cárcel para un hombre acusado de violar a una mujer en un piso de A Coruña

Ep
26/02/2026 15:17
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña

Fiscalía ha mantenido su petición de nueve años de cárcel para un hombre acusado de un delito de agresión sexual a una mujer, en septiembre de 2021, en el piso en el que ambos convivían en A Coruña. La acusación particular elevó esta petición, en la última sesión del juicio en la Audiencia de A Coruña, a diez años mientras que la defensa reclamó su absolución.

Tras declarar previamente el acusado -negando los hechos- y la víctima -ratificándose en el contenido de su denuncia-, han prestado también declaración otros dos testigos, uno de ellos la pareja del hombre, que aseguró que ese día mantuvieron relaciones sexuales y que dejaron el preservativo utilizado en el baño.

Esta afirmación ha servido de base a la defensa para argumentar la posibilidad de que hubiera una transferencia indirecta de restos de semen, al hallarse en la víctima y ser compatibles con los del procesado, según han testificado policías nacionales.

Audiencia Provincial de A Coruña

Un acusado de agresión sexual a una chica en A Coruña: "Queríamos los dos, hubo besos y caricias, nada más"

Más información

La ginecóloga que atendió a la denunciante ha declarado, a su vez, que el extremo de una posible transferencia no se puede descartar ni confirmar, pero ha explicado que la mujer relató que no hubo penetración lo que, ha precisado, no quiere decir que no haya semen por contacto. También ha dicho que sin eyaculación es posible encontrar estos restos, "con salida previa de líquido".

El que era pareja de la mujer en aquellos momentos ha manifestado, mientras, que le llamó pidiendo ayuda y que llamara un taxi y que tardó días en contarle lo sucedido, aunque expuso que ella le dijo que el acusado tuvo "intención de penetrarla, pero no del todo".

Según Fiscalía, los hechos se habrían producido, en septiembre de 2021, en el domicilio en el que convivían en la ciudad herculina. En su declaración, el acusado sostuvo que "no hubo tocamientos, no hubo relación sexual, no hubo nada".

"Era como una hermana pequeña para mí", indicó en alusión a que la joven fuera a vivir a su casa porque los padres de procesado y presunta víctima -los dos procedentes de la República Dominicana- eran "amigos" y le "pidieron ese favor". Durante su declaración, ha recalcado que el día de autos "estaba cojo" y "necesitaba ayuda prácticamente para todo".

