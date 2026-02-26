Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los termómetros y microscopios de Humboldt, en el Muncyt de A Coruña

Esther Durán
26/02/2026 17:30
Una persona ante los paneles de la exposición
Una persona ante los paneles de la exposición
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) inauguró hoy su nueva exposición temporal, 'Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza', que se podrá ver hasta comienzos del año 2027. Se dedica así la nueva muestra a Alexander von Humboldt, considerado el padre de la geografía moderna universal.

En junio de 1799, acompañado del botánico francés Aimé Bonpland, zarparon desde el puerto de A Coruña a bordo del 'Pizarro' para realizar en América del Sur la exploración científica más completa del continente hasta ese momento.

Una persona fotografía las especies del Aquarium

Los museos de A Coruña dan la bienvenida a su nuevo hermano de Riazor

Más información

La muestra recrea el interior de la fragata 'Pizarro' y enseña las aventuras de ambos navegantes. Además, se recrean algunos instrumentos que Humboldt usó como cronómetros, microscopios, telescopios, termómetros, higrómetros, hidrómetros, brújulas o sextantes, entre muchos otros.

La exposición está comisariada por el profesor del Instituto de Historia del CSIC Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, autor de numerosas obras sobre la figura de Humboldt.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El conselleiro de Cultura, José López Campos, atiende a una explicación durante su visita a la exposición del museo de la Cidade da Cultura

El Museo Gaiás invita a sumergirse en la experiencia sensorial de las 'Estacións do ano' a través del arte contemporáneo
EP
El ideal gallego

La Zarzuela dice que solo a Juan Carlos I le corresponde decidir si regresa a España
EFE
Actuación de los bomberos en Bergondo

Un incendio quema una vivienda y deja una persona herida en Culleredo
Redacción | Efe
Una persona ante los paneles de la exposición

Los termómetros y microscopios de Humboldt, en el Muncyt de A Coruña
Esther Durán