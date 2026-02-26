Los termómetros y microscopios de Humboldt, en el Muncyt de A Coruña

Una persona ante los paneles de la exposición Patricia G. Fraga

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) inauguró hoy su nueva exposición temporal, 'Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza', que se podrá ver hasta comienzos del año 2027. Se dedica así la nueva muestra a Alexander von Humboldt, considerado el padre de la geografía moderna universal.

En junio de 1799, acompañado del botánico francés Aimé Bonpland, zarparon desde el puerto de A Coruña a bordo del 'Pizarro' para realizar en América del Sur la exploración científica más completa del continente hasta ese momento.

La muestra recrea el interior de la fragata 'Pizarro' y enseña las aventuras de ambos navegantes. Además, se recrean algunos instrumentos que Humboldt usó como cronómetros, microscopios, telescopios, termómetros, higrómetros, hidrómetros, brújulas o sextantes, entre muchos otros.

La exposición está comisariada por el profesor del Instituto de Historia del CSIC Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, autor de numerosas obras sobre la figura de Humboldt.