Los museos de A Coruña dan la bienvenida a su nuevo hermano de Riazor

Una persona fotografía las especies del Aquarium Javier Alborés

Este jueves abre sus puertas al público el tan ansiado Museo & Tour de Riazor, una demanda histórica no sólo de los aficionados del Dépor, sino también de los visitantes de la ciudad herculina, y cuya previsión es que pueda atraer a unas 40.000 personas en su primer año. De este modo, los centros expositivos de la ciudad dan la bienvenida a su nuevo hermano, que hace que A Coruña supere los 16 de este tipo de espacios: desde centros dedicados a la ciencia hasta espacios meramente artísticos, pasando por el museo dedicado a la cerveza, a las telecomunicaciones o los homenajes a personalidades como Pablo Picasso, Santiago Casares Quiroga, María Pita o Emilia Pardo Bazán.

Son 17 si se tienen en cuenta exclusivamente los museos en sentido estricto, pero se podría ampliar la lista si se tienen en cuenta espacios como la Fundación Luis Seoane, Afundación, la Colección de Arte de la Fundación María José Jove, la Fundación Barrié o el Centro MOP y sus muestras fotográficas.

Históricos

Son varios los centros dedicados a la historia que nos rodea, y qué mejor punto de partida que la Torre de Hércules, cuyo recorrido, desde los restos arqueológicos de la base hasta lo alto del faro nos retrotraen más de dos mil años en el tiempo. El faro romano más antiguo en funcionamiento, Patrimonio Mundial, es también uno de los símbolos de la ciudad y, junto a los museos científicos, uno de los espacios más visitados de la urbe.

Otro importante vestigio de la historia de la ciudad es el Castillo de San Antón, que acoge el Museo Arqueológico. No es sólo un edificio histórico per se, que vivió importantes momentos como el ataque de la Armada Inglesa en 1589, sino que en su interior alberga piezas que hacen viajar al visitante a la cultura castrexa o a la Edad de Bronce y con recreaciones como ‘Borna’, un ejemplo de un barco prehistórico a tamaño real.

Algo más reciente es el Museo Histórico Militar de A Coruña, cuyo germen se retrotrae a mediados del siglo XIX con una colección de maquetas vinculadas al Parque y Maestranza de Artillería. En mayo de 1992 abre sus puertas en la plaza de Carlos I el Museo Militar, que cuenta con más de un millar y medio de piezas: desde armas a trajes de época, pasando por maquetas de batallas como la de Elviña.

Uno de los quizá menos conocidos es el Museo de Arte Sacro de la Colegiata, abierto también en los 90 en un edificio ideado por Gallego Jorreto. En él se muestran ejemplos de orfebrería religiosa desde el siglo XVI, destacando quizá la plata que donó doña María Ana de Neoburgo, que hizo noche en A Coruña a finales del siglo XVII.

Otro tipo de historia abarca el Museo Didáctico de las Telecomunicaciones, ideado en Os Castros por un grupo de antiguos trabajadores de Telefónica. Ahí se reúne la historia de la telefonía, con ejemplos reales, y en uso, de teléfonos y terminales desde principio del siglo XX.

Científicos

Pero si de una red de centros expositivos puede presumir A Coruña es de sus Museos Científicos. Su germen nace en los 80, en la mente de Moncho Núñez Centella, con la intención de ser espacios didácticos y, al mismo tiempo, interactivos.

El primero de ellos abrió sus puertas en 1985 en el palacete del parque Santa Margarita. Nacía la Casa de las Ciencias y su atractivo no sólo radica en sus elementos interactivos o en su péndulo de Foucault, sino también en su Planetario.

Si con la Casa de las Ciencias A Coruña se convertía en la primera ciudad de España con un museo científico, con el nacimiento de la Domus diez años después, obra del arquitecto Arata Isozaki, se convertía en la primera urbe del mundo con un museo interactivo dedicado íntegramente al ser humano. Desde aquel momento, coruñeses y visitantes pudieron aprender de perspectiva, de fuerza, olores o funcionamiento del cuerpo humano, así como ‘traumatizarse’ con el que quizá es el video de un parto más visto del mundo.

Tardó menos el último museo científico, que abrió sus puertas en los estertores del siglo XX. Pero pese a llegar el último, el Aquarium Finisterrae logró convertirse en el más visitado de la ciudad, con más de un cuarto de millón de visitantes al año. A Coruña le rinde así homenaje a eso que le rodea, el mar, divulgando así el buen trato al medio ambiente al tiempo que se muestran ejemplares de multitud de especies como focas, tiburones, pulpos o todo tipo de peces.

Más allá de esta red, en 2012 nacía el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. En su interior se disponen todo tipo de objetos como telégrafos, una cabina de un Boeing, electrodomésticos o vehículos del siglo XX y homenajes a inventores e investigadores diversos.

Arte y cerveza

El máximo exponente actualmente de los centros artísticos es el Museo de Belas Artes, en Zalaeta. Aunque su historia se remonta a finales del siglo XIX, su emplazamiento actual data de hace 40 años, después del robo de dos tablillas de Rubens en el edificio de la Academia Galega de Belas Artes, donde hasta ese momento se acumulaban las obras del museo. Actualmente, en sus fondos hay obras de Goya, Sorolla, Seoane, Picasso o Díaz Pardo, entre muchos otros.

A caballo entre la historia y el arte está el palacio municipal de María Pita. Aunque en las guías de Turismo de A Coruña se promociona únicamente como ‘Museo de los Relojes’, por la extensa colección de estos objetos que decoran cada uno de los rincones del Ayuntamiento, que también cuenta con numerosos cuadros, no solo de alcaldes, sino también de personalidades como Wenceslao Fernández Flórez o María Casares y su madre.

Tampoco es artístico, aunque muchos consideren el beber un arte. Hace siete años nacía el Museo de Estrella Galicia (Mega), dedicado a la historia de la cerveza y, en concreto, a la de Hijos de Rivera. Desde las materias primas hasta la cadena de producción, pasando por la historia de la familia Rivera y la evolución de su marca, el Mega también acoge conciertos y eventos gastronómicos.

Casas Museo

Y completan el paseo museístico los dedicados a determinadas personalidades. Es el caso de la Casa Museo Casares Quiroga, dedicada a la familia, incluyendo la recreación de la extensa biblioteca de Santiago.

La casa de la familia Picasso también se abre al público en la calle Payo Gómez, al igual que la Casa Museo María Pita en plena Ciudad Vieja.

Completa este grupo de espacios la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, en el número 11 de la calle Tabernas, aunque en la actualidad se encuentra cerrada al público mientras no finalizan las obras del edificio que le da cobijo a ella y a la Real Academia Galega (RAG).