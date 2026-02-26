Los mejillones de Eirís que demostraron cómo cambió la vida en Galicia

Mejillón Archivo El Ideal Gallego

El estudio de miles de conchas antiguas recuperadas en castros, villas y factorías romanas de Galicia y del noroeste peninsular está permitiendo reconstruir, como si fuera un archivo natural, cómo vivían, qué comían y cómo se relacionaban con el entorno las comunidades prerromanas y romanas de la zona.

Así lo demuestra una investigación firmada por los arqueólogos Carlos Fernández Rodríguez y Eduardo González Gómez de Agüero, de la Universidad de León (ULe), publicada en la revista científica 'Pyrenae'.

El trabajo consultado por EFE, que sintetiza tres décadas de análisis arqueomalacológicos —el estudio de moluscos en contextos arqueológicos—, reúne información de 40 yacimientos comprendidos entre la Edad del Hierro y la época romana.

Los autores muestran que el marisqueo fue una actividad clave, no solo como recurso alimenticio sino como indicador de cambios ambientales, económicos y sociales que marcaron profundamente la historia de la región.

Entre los hallazgos más llamativos están los concheros, enormes acumulaciones de conchas generadas por vertidos de comida o de producción. Algunos de ellos, como los de Montealegre, A Lanzada, Punta Atalaia u O Neixón, alcanzan varios metros de diámetro y contienen miles de restos.

Estas acumulaciones permiten saber qué especies se consumían y cómo se recolectaban. Durante gran parte de la Edad del Hierro, predominan los moluscos de sustrato rocoso, como lapas o bígaros, recogidos en el intermareal cercano a los poblados.

Pero a partir del siglo II a. C., coincidiendo con un aumento de contactos externos, la variedad se amplía y aparecen especies de aguas más profundas, lo que indica una explotación más diversificada.

El registro permite detectar incluso cambios climáticos. Dos especies, Stramonita haemastoma y Eastonia rugosa, vinculadas a aguas más cálidas, aparecen en los yacimientos desde la Edad del Hierro y aumentan su presencia en época romana.

Su abundancia coincide con el llamado Periodo Cálido Romano, cuando la temperatura del mar era entre 2,5 y 3 ºC más alta que la actual. Con el enfriamiento posterior, algunas desaparecen del registro.

La llegada de Roma transformó el valor económico y social del marisco. Los investigadores documentan instalaciones industriales donde los moluscos se procesaban a gran escala.

En Eirís (A Coruña) se localizaron dos grandes pozos rellenos casi exclusivamente de fragmentos de mejillón, interpretados como restos de una industria de conserva.

En Ferrazo (Pontevedra) se hallaron acumulaciones de berberechos con señales de haber sido abiertos mediante calor, lo que apunta a otro tipo de producción.

La ostra se convirtió en el producto estrella: alimento de prestigio, objeto de comercio interior y materia prima para conservas. Su demanda fue tal que Roma impulsó criaderos artificiales, identificados por las impresiones de conchas y otros soportes en la base de las valvas.

El comercio llevó estos productos kilómetros tierra adentro: aparecen ostras, berberechos o erizos en ciudades como Asturica Augusta (Astorga), en el campamento de Legio en León, en Lancia o en las villas rurales de la meseta leonesa.

En ocasiones, el tamaño de las ostras refleja incluso diferencias sociales: las más grandes se han encontrado en asentamientos urbanos de mayor rango.

Las conchas no solo sirvieron como alimento. Fernández Rodríguez y González Gómez de Agüero documentan usos rituales —como el depósito estructurado hallado en Monte do Castro— y artesanales, entre ellos la producción de tintes púrpura a partir del gasterópodo Stramonita haemastoma, muy valorado en el mundo romano.

También se han hallado conchas perforadas empleadas como colgantes o amuletos, así como piezas integradas en pavimentos o muros con fines decorativos.

El estudio advierte de que muchos de estos concheros se encuentran en peligro por la erosión costera y por la presión humana.

Los autores insisten en la necesidad de documentarlos y preservarlos, porque constituyen "archivos excepcionales" sobre la historia humana y el medio marino del noroeste.