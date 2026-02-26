Los helados regresan a La Italiana de A Coruña

Dos viandantes pasean por delante de la que será nueva heladería de La Marina Patricia G. Fraga

Casi siete años después de su último servicio, la sombra de la heladería La Italiana es todavía muy alargada entre los coruñeses de toda la vida. Tanto, que dos establecimientos que hace tiempo que desaparecieron, el de avenida de La Marina (2019) y La Ibense (1992), generan una especie de rivalidad o disyuntiva entre quienes disfrutaron sus años dorados a caballo entre el número 13 del Cantón pequeño y el 9 de la avenida de Montonto. Ahora, parte de esa historia revivirá, en cierta manera, con la vuelta del modelo original en plena 'milla de oro' de la especialidad: se convertirá en la décima heladería de la zona centro.

Lo cierto es que este último establecimiento, de 180 metros cuadrados y valorado en aproximadamente en un millón de euros, ha tenido numerosos pretendientes, pero jamás ha vuelto a experimentar el éxito perenne que obtuvo de 1950 a 2019, el largo ciclo de La Italiana. Entre 2022 y 2024 funcionó Bo&Go como espacio multidisciplinar, en el que tomar desde un brunch a un cóctel. Tomó el relevo Maraxe, un restaurante creado “por petición popular” de una legión de fans y que, después un año de actividad y cierto éxito, decidió cerrar su ciclo en octubre de 2025. Incluso, durante el paso de unas de las borrascas de comienzo de año y con el establecimiento ya cerrado, una borrasca se llevó por delante la pérgola.

Actividad

Que reabra como heladería el antiguo La Italiana es todo un guiño a la nostalgia en plena época de los revival. Hemos intentado ser tan modernos que hemos empezado a echar de menos lo de toda la vida. Y es ahí donde una empresa gallega ha encontrado todo un filón a explotar. Con sus virtudes y su propuesta, pero también con el regusto en el paladar y el recuerdo de una época para muchos de los que seguramente van a ser sus primeros clientes. Aunque prefiere guardar la incertidumbre y el factor sorpresa, son varias las certezas sobre el qué, el cuándo y el cómo: elaboración con productos de cercanía con primeras calidades, con respeto a la tradición y una fecha de apertura con la última semana de marzo como objetivo. “Habrá un helado artesano de primerísima calidad y una sorpresa agradable para los sentidos; se trata de un punto con mucha tradición, con el atractivo de que la gente pueda volver a disfrutar de sus helados ahí mismo”, afirman desde la gerencia.

De momento, con el vaciado de mobiliario de Maraxe, vuelven a intuirse la distribución, el suelo y la estructura tan reconocibles de La Italiana. Los que se encargarán de su explotación en el futuro tienen claro que entran en un cara a cara más que complicado, con rivales locales de primer nivel (Rafa Gelato, Heladería Colón o La Ibi), cadenas gallegas (Bico de Xeado), firmas internacionales (Amorino y Farggi) o propuestas más modernas como Ribanna. “Es una de las ciudades con más competencia que hay, por suerte, alrededor tendremos muy producto”, subrayan.