Los consellos sociales de la UDC y la USC lanzan AddVenture 2026 con la IA como herramienta esencial para emprendedores

AddVenture abre el plazo de inscripción para su cuarta edición como programa universitario de emprendimiento e innovación basado en formación práctica y mentoría aplicada para aquellas personas que quieran dar un impulso real a su idea de negocio o su proyecto emprendedor.

La iniciativa está impulsada por el Consello Social de la Universidad de A Coruña y el Consello Social de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con la colaboración de TeamLabs, laboratorio de aprendizaje en emprendimiento de la Mondragon Unibertsitatea.

El programa está diseñado para acompañar a personas emprendedoras en el desarrollo real de sus proyectos a través de un curso práctico y de aplicación directa en su propio proyecto utilizando la metodología del grado oficial universitario Leinn -Liderazgo Emprendedor e Innovación-, que se realiza en TeamLabs/, y en el enfoque learning by doing.

Combina formación, mentoría y networking para que las personas participantes puedan avanzar en su propuesta de negocio o transformarla, mejorar su estrategia y desarrollar su proyecto a través de competencias en digitalización, ventas y liderazgo, explican.

Este programa de emprendimiento e innovación es gratuito, financiado y certificado por los consellos sociales de la UDC y la USC.

Tiene una duración de tres meses y 265 horas de formación en sesiones online y encuentros presenciales puntales para favorecer el aprendizaje práctico y la interacción con expertos.

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de abril en https://addventurehub.es.

AddVenture se dirige a personas emprendedoras -graduados universitarios, postgraduados, profesionales, autónomos, microempresas e investigadores de universidades gallegas y del resto de España- que quieran impulsar una idea o un proyecto con un enfoque práctico, acompañado y orientado a la ejecución.

En esta edición se priorizarán proyectos vinculados a los siguientes ámbitos de conocimiento: Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías Digitales; Salud, Bienestar y Envejecimiento Activo; Sostenibilidad y Economía Circular; Turismo Inteligente, Patrimonio y Economía Cultural; Humanidades Digitales e Innovación Social; y Emprendimiento Científico y Transferencia de conocimiento, orientado a transformar resultados de investigación en soluciones de valor económico y social.

AddVenture incorpora en esta cuarta edición un enfoque tecnológico transversal reforzado por un ciclo de masterclass tech aplicadas, orientadas a conectar emprendimiento, tecnología y contexto actual.

Entre las temáticas previstas se incluye el emprendimiento con impacto, el uso de la IA en investigación con usuarios y la identificación de sesgos en sistemas de IA. En el plano económico-financiero, AddVenture 2026 incluye un nuevo módulo de Finanzas Avanzadas y proyecciones económicas para profundizar en la construcción de escenarios y métricas en el desarrollo de los proyectos emprendedores.

Como acción formativa previa y destacada, incorpora un taller presencial orientado a la creación de demos/prototipos de ideas o proyectos de emprendimiento con IA usando lenguaje natural, sin depender de un equipo.