La nominada al Goya ‘Decorado’, del coruñés Alberto Vázquez, protagoniza la cuarta edición del festival Imaxinaria

La presentación de la edición de Imaxinaria de 2025 Javier Alborés

A Coruña volverá a acoger en marzo una cita imprescindible con el cine de animación: Imaxinaria. La cuarta edición del evento, patrocinado por Afundación y dirigido por Matilde Rodríguez y Alberto Vázquez, tendrá precisamente como protagonista a este cineasta coruñés, nominado en la próxima edición de los Goya por su última cinta, ‘Decorado’, que proyectará en el festival.

Como en años anteriores, la ciudad vivirá varios días dedicados al cine animado. En concreto, será del 11 a 15 de marzo, cuando la sede de Afundación en los Cantones se convertirá en el cuartel general de Imaxinaria. Un festival que, además, cuenta con una Sección Oficial donde compiten un total de 38 cortometrajes (doce estrenos en España, trece estrenos en Galicia y un estreno europeo), y un programa paralelo compuesto por diferentes secciones temáticas, charlas, largometrajes, retrospectivas, etc.

La organización ya ha compartido en su web la programación del evento, que comenzará el miércoles 11, a las 18.30, con la bienvenida oficial y las primeras proyecciones de la Sección Oficial. A las 20.30 horas, por su parte, se proyectará ‘Decorado’, en una sesión en la que participará Alberto Vázquez, que charlará sobre la película con los presentes.

A Coruña será la capital de la animación por tercer año consecutivo gracias a Imaxinaria Más información

El programa

El jueves 12, a las 16.30 horas, se proyectarán más obras de la Sección Oficial y, después, se celebrará una charla conjunta de Réka Bucsi y Nicole Stafford (18.15 horas) y una retrospectiva del director Sylvain Chomet (20.30), padrino del festival. El viernes 13 habrá nuevas sesiones (a las 17.00 y 21.30 horas) de proyección de las obras en competición y otra charla, a las 18.30 horas, sobre la escena indie con Rafillo, Alex Rey, Rapapawn y Giovanna Lopalco con proyección de sus obras.

El sábado 14, por la mañana (12.00), habrá una proyección especial de ‘Kirikou et la sorcière’, de Michel Ocelot, con música en directo de Rosin de Palo. Por la tarde, además de más proyecciones de la Sección Oficial (16.00 y 21.45 horas), habrá otra retrospectiva de Sylvain Chomet (19.30 horas), que también ofrecerá una masterclass a las 17.30 horas. Además, habrá espacio para un taller infantil a las 17.45 horas.

Finalmente, el domingo 15, la última jornada de la cuarta edición de Imaxinaria, comenzará con la proyección, a las 16.30, de la cinta ‘Arco’, de Ugo Bienvenu, nominada a la próxima edición de los premios Oscar. A las 19.00 horas se celebrará la gala de clausura del evento, en el que se entregarán los premios de la Sección Oficial de 2026 y se proyectarán sus cortos ganadores. Asimismo, se entregará el galardón de padrino del festival a Chomet y se proyectará su obra ‘La vieille dame et les pigeons’. Las entradas para los diferentes eventos de Imaxinaria ya se pueden reservar en Ataquilla.com. Los beneficios del festival, que es benéfico, se destinarán al banco de alimentos local.