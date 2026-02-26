Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La IA, a debate en A Coruña: “Vuestros hijos y nietos van a trabajar en profesiones que hoy no existen”

Una jornada celebrada en la Cámara de Comercio aborda las oportunidades y los desafíos de esta herramienta

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/02/2026 15:33
Raquel Maquieira, durante la jornada de la Cámara de Comercio
Germán Barreiros
La jornada Somos Futuro llegó este jueves a A Coruña, organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña y la Fundación Universidad-Empresa. El encuentro sirvió para acercar a más de un centenar de jóvenes las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) como aliada en la búsqueda de empleo.

La ponencia inicial abordó los desafíos y oportunidades que genera esta herramienta, que ha surgido con fuerza entre el público en general durante los últimos cuatro años. Raquel Maquieira Diz, directora ejecutiva de la consultora 91Grados y socia de la empresa Embermind Technologies, tiene claro que “cada vez” hay más “innovación”, por lo que se pierden “empleos”, pero que al mismo tiempo se crean “otros”. Es el caso de la propia IA, una herramienta que supone un antes y un después en la sociedad.

El nuevo director general del Grupo Nortempo, Ángel Pidal

Ángel Pidal, nombrado nuevo director general del Grupo Nortempo

Más información

“Vuestros hijos y nietos van a trabajar en profesiones que hoy no existen”, aseguró. También expuso que la IA permite que se realicen “tareas que crean valor” y tener que hacer menos acciones “burocráticas”. Este escenario abre nuevas oportunidades.

La encargada de ofrecer esta charla enumeró algunos roles nuevos que han aparecido y que las empresas demandan, como un entrenador de inteligencia artificial, especialista SEO para buscadores, gestor de influencers virtuales, auditor de algoritmos o gestor de IA. “Esta tecnología crea nuevos trabajos”, indicó.

Participantes en la jornada Somos Futuro celebrada en la Cámara de Comercio de A Coruña
Germán Barreiros

También sugirió la utilización de herramientas, entre otras, como NotebookLM —ayuda a los usuarios a interactuar con sus propios documentos—, Kickresume —sirve para optimizar el currículum vitae— o ResuFit —útil para ensayar entrevistas de trabajo—.

Como consejos, Raquel Maquieira instó al público a formarse para poder usar la inteligencia artificial correctamente. “Si no estáis subidos a esta ola, que os subáis, y no os dejéis arrastrar. Tenéis instituciones como esta como la Cámara o la Fundación Universidad-Empresa”, aseguró.

Además, señaló que hoy en día “todas las administraciones públicas” están sacando “formaciones”, muchas de ellas “gratuitas” para formarse en inteligencia artificial. Estar al tanto y cuanto antes subíos a esto”, afirmó.

Más debate

A continuación, se celebró una mesa redonda en la que se abordó cómo la IA está transformando los perfiles profesionales. Moderada por Raquel Maquieira, contó con la participación de Isabel Rodríguez, orientadora y técnica de formación del programa Talento Joven de la Cámara de Comercio de A Coruña; Ángeles Andrea Lara Chacón, exalumna de Talento Joven del curso de Personal Shopper y actualmente vinculada a un proyecto de emprendimiento; y Leo Vilas Quintela, alumno del curso de Creación y Diseño de Videojuegos 3D del mismo programa.

La jornada concluyó con un taller práctico impartido por Maialen Díaz Arambarri, Angie Peña y Mati Mendes, en el que los jóvenes trabajaron en la definición de su marca personal como herramienta para diferenciarse en el mercado laboral.

Somos Futuro II es una iniciativa promovida por la Fundación Universidad-Empresa (FUE) y la Cámara de Comercio de España, con la colaboración de las cámaras de comercio territoriales. Financiada por el Fondo Social Europeo y la FUE.

