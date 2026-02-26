Mi cuenta

A Coruña

Judeline actuará en A Coruña en agosto

El concierto será en el parque de Santa Margarita

Redacción
26/02/2026 12:02
Judeline, durante uno de sus conciertos
El parque de Santa Margarita de A Coruña acogerá este verano el concierto de una de las artistas más relevantes del panorama musical actual. Tras agotar las entradas para su espectacular concierto en Movistar Arena de Madrid y para esta noche en Palau Sant Jordi de Barcelona, Judeline aterrizará el próximo mes de agosto en A Coruña.

La cantante andaluza, cuya propuesta trasciende géneros desde la raíz, ha cautivado tanto al público como a la prensa internacional (Pitchfork, Rolling Stone, The New York Times, NPR) con su álbum debut, Bodhiria (producido por sus colaboradores Tuiste y Mayo, junto con miembros de Russia IDK como Rusowsky, Drummie o Ralphie Choo), un álbum en el que la electrónica y el pop se entremezclan con influencias tradicionales.

De Coachella al Atlantic Pride: Judeline llenó los jardines de Méndez Núñez

Más información

Judeline actuará en el parque de Santa Margarita en la noche del 26 de agosto, para presentar su nuevo EP, titulado Verano Saudade, un álbum que expande su universo sonoro a través de cinco colaboraciones internacionales, y en el que la gaditana lleva su música a nuevos territorios a través de distintos géneros: se adentra en la bossa nova con Dellafuente y con Amaia, en el funk carioca con MC Morena, en el afrobeat con Pa Salieu y en el sonido club con Sega Bodega. A través de una mirada contemporánea y sin etiquetas, Judeline reflexiona sobre la nostalgia, el deseo de revivir lo vivido, el paso del tiempo y la pérdida de la juventud.

Judeline | “Siento que los jóvenes nos acercamos a la música de manera diferente”

Más información

Las entradas para poder disfrutar del directo que Judeline ofrecerá el 26 de agosto se pondrán a la venta el próximo martes, 3 de marzo, a partir de las 11.00 horas, en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.

