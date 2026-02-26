Bebeto, en el centro, en su última visita a A Coruña, en noviembre de 2025 Quintana

En noviembre del año pasado, uno de los futbolistas más emblemáticos y queridos de la historia del Deportivo, Bebeto, visitó A Coruña para asistir a la presentación de su biografía autorizada: ‘Bebeto: el hombre que acunó el gol’. El brasileño se dio un baño de masas tanto en Riazor como en el Ayuntamiento y comprobó una vez más el enorme cariño que le profesa la afición blanquiazul. Como hace 25 años, cuando también fue aclamado a su llegada a Alvedro en otra de sus visitas a su “pequeña Copacabana”. La que no vino fue hace 50 años la cantautora Elisa Serna, al contrario de lo que estaba previsto. Hace cien años, el 26 de febrero de 1926, El Ideal Gallego informaba sobre la próxima construcción de la Delegación de Hacienda.

Lunes, 26 de febrero de 2001

Hace 25 años| Calurosa bienvenida a Bebeto, que derrochó simpatía a su llegada a Alvedro

Llegó el mito. “¡Bebeto eres Dios, Bebeto eres Dios!”, cantaban en Alvedro. Más de cien deportivistas recibieron a José Roberto Gama de Oliveira, ‘Bebeto’, a su llegada a A Coruña ayer, 25 de febrero de 2001. La acogida a la estrella brasileña demostró que la afición blanquiazul no olvida a sus ídolos. Bebeto respondió a la calurosa bienvenida con la mayor simpatía del mundo. Abrazos, firmas, palmadas... La llegada del avión en el que viajaba el bahiano desde Madrid estaba prevista para las 13.05 horas, pero su retraso aumentó la expectación. Los aficionados se agolpaban en la puerta de llegadas. Tras varias falsas alarmas, advertidas con sonoros “¡uy!” cuando se comprobaba que el que entraba no era Bebeto, el ídolo apareció, aunque 40 minutos más tarde de lo esperado.

Bebeto no tenía brazos para tantas atenciones que se le demandaban, pero el astro cumplió. Uno por uno, su reencuentro con los coruñeses se alargó una hora. Al final, Bebeto confesó no tener claro si tendría que aplazar su vuelta a Brasil: “Después de esto, no sé si me quedaré algún día más”. El campeón del mundo planeaba estar en A Coruña hasta mañana, cuando regresará a Bahía. En ese tiempo, Bebeto visitará a todos los amigos que dejó en A Coruña, entre ellos a Mauro Silva y a Donato, con los que se reunió ayer, y a Arsenio, con el que comerá hoy.

Jueves, 26 de febrero de 1976

Hace 50 años | La cantautora Elisa Serna, tampoco en Arquitectura

Definitivamente Elisa Serna no vendrá a cantar a La Coruña. Tras el veto en la Universidad Laboral y las trabas administrativas para el recital que organizaba la Comisión de Cultura de Prensa, quedaba la esperanza del programado en la Escuela de Arquitectura. Porque los estudiantes habían dicho que en su centro solamente eran posibles las prohibiciones de las autoridades académicas, y éstas no habían llegado. Pero... Elisa Serna lo pensó mejor y ha decidido quedarse en Madrid, donde tenía prevista la presentación de un disco y otros actos. No le compensaba el desplazamiento a Galicia para un solo recital.

Por otra parte, la Comisión municipal de Urbanismo, que preside Estévez Mengotti, decidió dejar para mejor estudio un “reajuste de fachadas en Linares Rivas”, para que sea informada por el letrado asesor.

Viernes, 26 de febrero de 1926

Hace 100 años | Próxima construcción de la Delegación de Hacienda

Será en breve un hecho la construcción de un edificio para instalar las dependencias provinciales de la Delegación de Hacienda de La Coruña. Con tal objeto la Dirección general de Propiedades comunica al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia que se practiquen las diligencias del oportuno expediente instruido por dicho centro.

Por otra parte, la pasada noche del 25 de febrero de 1926 una patrulla al mando de un guía, efectuó una marcha de entrenamiento, saliendo por la carretera del Pasaje y retornando por la de Monelos. El domingo próximo efectuarán prácticas en Bastiagueiro, saliendo a las nueve de la mañana y regresando a las seis de la tarde. Para la primavera tienen el propósito de hacer varias excursiones extraordinarias.