Francisco Vázquez recibe el Sánchez-Terán reafirmando su compromiso “por España”

Vázquez, durante su discurso de hoy Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (cedida)

Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, recibió hoy en Madrid el Premio Sánchez-Terán a los Valores Constitucionales en la cuarta edición del Foro España Cívica, un reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los principios y normas que sustentan la convivencia democrática. El antiguo regidor, en su discurso, se mostró orgulloso de su labor y proclamó que “por el servicio de los intereses superiores de España no hay una jubilación”, con lo que reafirmó su compromiso y lucha por la convivencia mientras pueda hacerlo.

La organización, que había fallado el premio a comienzos de mes, celebró su entrega anual de premios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre otros galardonados, se concedió al ex primer ministro italiano Enrico Letta el Premio a los Valores Europeos o a María Corina Machado y Antonio Ledezma el Premio Valores de la Hispanidad por su valentía frente a la dictadura venezolana.

El antiguo regidor señaló que la Constitución configura al país como libre y democrático

Vázquez, que recibió el galardón de manos de Jaime Mayor Oreja, comenzó su discurso de agradecimiento con palabras hacia los premiados de otros años y de esta edición. “Nada puede justificar mejor el gran honor que para mí representa recibir este premio que la ejemplar personalidad y los altos méritos de las personas que antes me precedieron en su concesión”, expresó.

“Mi sincero y muy emocionado agradecimiento se incrementa al honrar mi concesión la memoria de Salvador Sánchez-Terán, hacia el que además de mi profunda consideración hacia su coherencia política me une la común condición de ser ambos colegiales del colegio mayor de San Pablo, origen y escuela de muchos de los políticos que al servicio de España, desde diferentes posiciones políticas, partidarias e ideológicas, participamos en el proceso de la transición política”, comentó.

Un proceso al que se refirió largo y tendido: “Fue una etapa inédita a la vez que insólita de nuestra convulsa historia moderna, al estar fundada sobre los principios del diálogo y del consenso”. Valores, dijo, que “dieron lugar a la vigente Constitución, nacida por y para todos”.

Así, reivindicó que “en estos procelosos tiempos recientes, que sufrimos más que vivimos, los valores constitucionales por cuya defensa se me premia son los que definen y configuran a España como una nación libre y democrática”. “Reafirmarnos en la defensa de la Constitución para muchos de nosotros es simplemente reafirmarnos en la defensa de la unión de España, del respeto de la división de poderes, de la igualdad de los españoles independientemente del lugar en el que vivan”, manifestó. “Se me premia sencillamente por un deber cívico, como es el de defender los valores constitucionales. Por el servicio de los intereses superiores de España no existe una jubilación, y mucho menos el silencio, al que siempre he considerado propio del cómplice o del cobarde”, sentenció.