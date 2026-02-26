Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Estefanía Padullés da el salto a la novela quitándose una “espinita” con ‘Memoria de sombra y bosque’

La escritora catalana afincada en Lugo presenta este viernes su nueva obra en Lume

Óscar Ulla
26/02/2026 04:45
Estefanía Padullés, con su primera novela
La escritora catalana afincada en Lugo Estefanía Padullés presenta este viernes en Lume Espazo Cultural (19.00 horas) su nuevo proyecto. Aunque hasta ahora nos tenía acostumbrados a álbumes ilustrados, ahora da el salto a la novela con ‘Memoria de sombra y bosque’ (Hércules de Ediciones), la obra con la que visita A Coruña.

Padullés reconoce que ya tenía cosas escritas desde hace años, pero ahora “Hércules me ofreció la oportunidad de dar un paso más, de probar con la novela”. “Recuperé mucho de lo que ya tenía escrito, con 20 años o así, o sea que la espinita del escribir ya la tenía, seguramente de haber leído tanto”, apunta. “A mí, lo de escribir o dibujar me parece una cosa parecida, un sistema de expresarme”, añade la autora, que reincide en que “era el momento”.

El reto del salto a la novela, explica, ha sido, sobre todo, “estructurar una cosa tan grande”. “Por eso creo que si esto lo hubiera hecho hace años no sabía ni lo que habría que hacer”, añade.

Sobre lo que le aguarda al lector con ‘Memoria de sombra y bosque’, Padullés es clara: “Espero que encuentre la emoción del paso por la adolescencia, esa emotividad, esa intensidad que tienes en ese momento que también te hace muy frágil, pero a la vez muy fuerte”, resume la autora sobre una obra que parte de un centro de menores para reflexionar también sobre los prejuicios o la deriva de problemas en trastornos mentales.

Mucha documentación

Padullés deja claro que su novela “es ficción”, pero bebe de muchos “casos reales”. “Me documenté mucho, hablé con gente que ha trabajado muchos años en este tipo de centros”. Gracias a ese trabajo y a la decisión de situar la obra en esos espacios, llega a ese apartado de los prejuicios. “Empiezas a hacer preguntas y ves cómo estaba equivocada, la literatura o las películas nos han enseñado otra cosa”, asegura.

“Pero sí, los casos que salen son casos que han sucedido de verdad, como nos suele pasar a los escritores, eso que parece mentira, la mayor mentira que hayas visto hasta el punto que parece una exageración, pues en realidad es así”, señala. “Se habla mucho de los centros de menores desde el desconocimiento, por eso quería aportar mi granito de arena para acercarme a eso sin romanticismos, sin sentimentalismos.

A pesar de que esta es su primera incursión en la novela, no descarta nuevas propuestas de este estilo. Aunque deja claro que va a seguir con el álbum ilustrado. “Lo de la ilustración no me lo puedo quitar”, asegura Padullés.

