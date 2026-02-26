El piso incendiado en Os Mallos, de antigua “casa de citas” a estar okupado

Estado en el que quedó el portarl del edificio incendiado Patricia G. Fraga

El incendio declarado este miércoles en el número 16 de la calle Pintor Germán Taibo despertó, una vez más, la indignación vecinal en el barrio de Os Mallos. Pese a que los residentes consideran que la zona está tranquila, cada ciertos meses tienen que lidiar con episodios como el de este miércoles. En este caso, el edificio en cuestión no es nuevo para las autoridades. Tal y como relatan los vecinos de la calle, en el número 16 había, hace años, una “casa de citas” en el bajo y primera planta, que, tras cerrarse, fue okupada. Sin ir más lejos, en 2024 la Policía Nacional liberó a tres mujeres obligadas a prostituirse en este inmueble. Cuatro mujeres (la jefa y encargadas) fueron detenidas en la operación.

Los Bomberos intervienen en la calle Germán Taibo por un incendio en un edificio okupa Más información

Meses después, el bajo y primer piso fueron okupados. Y, tal y como explican residentes de la calle, “todos los días estaba aparcada una furgoneta en la puerta”. En ella, dicen, “se trapicheaba” y se daba pie al trasiego constante de gente “entrando y saliendo” del portal. El incendio de este miércoles, tal y como apuntaron los propios okupas, fue provocado. Un colchón que estaba de pie en el vestíbulo fue el origen de las llamas.

Cerca de una docena de personas resultaron afectadas por inhalación de humo y hubo que trasladar a varios vecinos, entre ellos una familia de siete miembros, uno de ellos un bebé.