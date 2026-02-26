Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El piso incendiado en Os Mallos, de antigua “casa de citas” a estar okupado

La Policía Nacional detuvo en 2024 a cuatro mujeres por obligar a otras a prostituirse en el número 16 de Pintor Germán Taibo

Lara Fernández
Lara Fernández
26/02/2026 11:46
Incendio piso en Os Mallos
Estado en el que quedó el portarl del edificio incendiado
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El incendio declarado este miércoles en el número 16 de la calle Pintor Germán Taibo despertó, una vez más, la indignación vecinal en el barrio de Os Mallos. Pese a que los residentes consideran que la zona está tranquila, cada ciertos meses tienen que lidiar con episodios como el de este miércoles. En este caso, el edificio en cuestión no es nuevo para las autoridades. Tal y como relatan los vecinos de la calle, en el número 16 había, hace años, una “casa de citas” en el bajo y primera planta, que, tras cerrarse, fue okupada. Sin ir más lejos, en 2024 la Policía Nacional liberó a tres mujeres obligadas a prostituirse en este inmueble. Cuatro mujeres (la jefa y encargadas) fueron detenidas en la operación. 

Los Bomberos intervienen en la calle Germán Taibo por un incendio en un edificio okupa

Más información

Meses después, el bajo y primer piso fueron okupados. Y, tal y como explican residentes de la calle, “todos los días estaba aparcada una furgoneta en la puerta”. En ella, dicen, “se trapicheaba” y se daba pie al trasiego constante de gente “entrando y saliendo” del portal. El incendio de este miércoles, tal y como apuntaron los propios okupas, fue provocado. Un colchón que estaba de pie en el vestíbulo fue el origen de las llamas. 

Cerca de una docena de personas resultaron afectadas por inhalación de humo y hubo que trasladar a varios vecinos, entre ellos una familia de siete miembros, uno de ellos un bebé.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Judeline actuará en A Coruña en agosto
Redacción
Incendio piso en Os Mallos

El piso incendiado en Os Mallos, de antigua “casa de citas” a estar okupado
Lara Fernández
Una dotación de Bomberos, esta mañana, en la calle Santo Tomás

Un conato de incendio obliga a desalojar una planta en una residencia de mayores de A Coruña
Dani Sánchez
Cesuga inaugura el curso sobre Cadwork

Xunta de Galicia y Cesuga inauguran el Curso Cadwork y refuerzan su apuesta conjunta por la construcción industrializada en madera
Redacción