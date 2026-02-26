Mi cuenta

A Coruña

El Centro Comercial Los Rosales acoge la I Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage en A Coruña

Redacción
26/02/2026 10:04
Feria de antigüedades vintage y retro
Feria de antigüedades vintage y retro
Pedro Puig
Los aficionados a las antigüedades y el coleccionismo de A Coruña y su área metropolitana están de enhorabuena. Este fin de semana se celebra la “I Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage”, un evento organizado por la Asociación Cultural Ferro Vello en colaboración con el Centro Comercial Los Rosales. 

La feria abrirá sus puertas el sábado 28 y el domingo 1 de marzo, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:30 horas, con entrada totalmente gratuita para todos los visitantes. 

Cartel Feria de Antigüedades los Rosales
Cartel de la I Feria de Antigüedades 
Centro Comercial Los Rosales

Durante dos jornadas, los pasillos del centro comercial se llenarán de historia, nostalgia y piezas únicas. Los asistentes podrán encontrar todo tipo de antigüedades y objetos vintage, así como artículos de coleccionismo: vinilos, monedas, libros, relojes, sellos y otros muchos tesoros capaces de despertar recuerdos de la infancia o traer de vuelta objetos que un día formaron parte de nuestros hogares. Además, habrá opciones para todos los bolsillos, ya que desde tan solo un euro se podrá adquirir algún detalle especial. 

Más de 40 expositores participarán en esta primera edición, procedentes de todas las provincias gallegas y también de otras comunidades como Asturias y Cantabria, además de ciudades como Bilbao, León y Segovia. Todos ellos llegan con el objetivo de llenar la ciudad de encanto y ofrecer piezas singulares a coleccionistas y curiosos. 

A todo ello se suma la comodidad de un amplio aparcamiento gratuito

