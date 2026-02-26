Mi cuenta

Pelea entre conductores en el Paseo Marítimo
A Coruña

Dos conductores se lían a golpes en el Paseo Marítimo de A Coruña

Dos conductores se enzarzaron en una pelea esta tarde y tuvieron que ser separados por otros conductores

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
26/02/2026 18:45

Violencia en la carretera. Dos conductores se enzarzaron este mediodía, sobre las 14.45 horas, en una pelea en plena vía. Según cuentan testigos del incidente, ambos salieron de su vehículo para discutir a la altura del cruce con la avenida de Rubine, como se ve en un vídeo compartido en redes sociales, y comenzaron a propinarse puñetazos y agarrarse.

Lo que "posiblemente" comenzó como un pique, según uno de los testigos, terminó derivando en una pelea cuando ambos vehículos llegaron al semáforo. "Cuando los vi ya los cogí calentitos, y al llegar al semáforo tuvieron que parar porque estaba en rojo y ahí uno se bajó del coche y empezaron a pegarse", relata. 

Diversos conductores y transeúntes de la zona se acercaron para pararles y en cuestión de segundos consiguieron calmarlos. Ambos volvieron a sus vehículos y se marcharon. No parece por tanto que ninguno de los dos terminase herido ni que hubiese que lamentar daños mayores por una pelea que, no obstante, pilló desprevenidos al resto de personas que paseaban o transitaban con su vehículo la zona.

