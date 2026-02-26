El buen momento del inglés en A Coruña se traduce en un 15% más de matriculaciones

Deirdre Barry-Murphy, jefa de estudios y profesora en la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Blanco

Nunca es mal momento para aprender idiomas. Todavía menos para aprender inglés, una lengua cada vez más importante y que, a pesar del auge en la enseñanza de idiomas menos famosos, como el árabe o el ruso, sigue dominando –y mucho– las solicitudes en los principales centros de aprendizaje de A Coruña. Prueba de ello son los 3.800 alumnos matriculados durante este curso 2025-26 en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), un 15% más que el año pasado.

El principal incremento durante este año está directamente relacionado con que cada vez haya más población extranjera en la ciudad, sobre todo, llegados de Sudamérica. “Hay muchos alumnos procedentes de Colombia y Venezuela en los niveles básicos (A) de inglés, sobre todo, por su gran conexión con el idioma”, explica Deirdre Barry-Murphy (Cork, 1981), jefa de estudios y profesora de nivel avanzado (C) en la EOI.

No obstante, la subida de inscripciones no solo es apreciable en los niveles inferiores. Los niveles intermedios (B), un año más, son los más demandados. Según Barry-Murphy, esto se debe a que, sobre todo la población joven, entra directamente en el nivel B1 tras superar Bachillerato, algo no tan frecuente entre la población con más edad, muy presente cada año en el centro de idiomas. También en el C2, último escalón antes de hablar casi como un verdadero nativo. En total, son 200 los estudiantes matriculados este curso en este nivel, entre las cinco secciones de la EOI coruñesa (Carballo, Cee, Arteixo y Culleredo).

Mayor conocimiento

Esta misma semana, Education First (EF) publicaba un estudio según el cual A Coruña se sitúa en el segundo puesto entre las ciudades españolas con mayor conocimiento de inglés, algo que secundan tanto en la EOI como academias y profesores de inglés. Según este informe, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid eran los territorios con un mejor nivel de inglés en España en 2025, mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura se situaban como las comunidades autónomas con una peor puntuación.

Para Barry-Murphy, este dominio de la lengua, que cada día percibe en sus aulas, viene fomentado por el auge de las plataformas de streaming. Según la profesora irlandesa, cada vez es más común que la gente vea las películas o las series en versión original, algo que antes era inconcebible.

Lena Romeril, profesora en English4you, secunda este aspecto. La profesora londinense cree que lo que más ha cambiado estos últimos años es la cantidad de alumnos que se matriculan en la academia para aprender conversación, que es siempre lo que más suele costar cuando se estudia este idioma. Para Romeril, “siempre es buen momento para aprender inglés”, aunque, como pasa en cualquier lengua, “cuanto más joven empiece uno a estudiarla, más fácil resulta aprender”.