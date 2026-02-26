Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Ángel Pidal, nombrado nuevo director general del Grupo Nortempo

Asume el mando con el objetivo de acelerar el Plan Estratégico 2026–2030

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/02/2026 13:21
El nuevo director general del Grupo Nortempo, Ángel Pidal
El nuevo director general del Grupo Nortempo, Ángel Pidal
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Grupo Nortempo, consultoría de recursos humanos, ha anunciado el nombramiento de Ángel Pidal como nuevo director general. La empresa explica que esto marca el inicio de “una etapa centrada en el crecimiento sostenible”, la “excelencia operativa” y la “expansión internacional”.

“Su visión estratégica sitúa a las personas en el centro y refuerza el compromiso del grupo con un modelo de liderazgo basado en la escucha activa, la cercanía y la capacidad de anticiparse a las nuevas dinámicas del mercado laboral”, afirma la compañía.

Setenta empresas contactarán con un millar de candidatos en la Feria de Empleo de IFFE Business School

Más información

El nuevo director general asume la dirección con el objetivo de acelerar el Plan Estratégico 2026–2030, impulsando la diversificación de soluciones y la especialización por sectores.

Grupo Nortempo cerró 2025 con un crecimiento del 20% y 170 millones de euros de facturación, y encara 2026 con el objetivo de mantener un ritmo de crecimiento de doble dígito, reforzando la rentabilidad operativa mediante eficiencia, innovación y especialización

Desde la base

La trayectoria de Ángel Pidal combina su formación de doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Comercial y Marketing con una carrera marcada por la asunción temprana de responsabilidades.

“Ángel llega a esta responsabilidad tras una década de trayectoria en el grupo, un recorrido que comenzó desde la base y le llevó a pasar por diferentes departamentos y áreas de negocio, consolidando una visión operativa y cercana al día a día de equipos, clientes y candidatos, y contribuyendo de forma directa a la evolución del grupo”, indica Nortempo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El creador de Rojadirecta niega en A Coruña que su web permitiese contenidos no autorizados: "Otra cosa es que aparezcan"
EP
Raquel Maquieira, durante la jornada de la Cámara de Comercio

La IA, a debate en A Coruña: “Vuestros hijos y nietos van a trabajar en profesiones que hoy no existen”
Iván Aguiar
Audiencia Provincial de A Coruña

Piden nueve años de cárcel para un hombre acusado de violar a una mujer en un piso de A Coruña
EP
Facultad de Informática UDC

Los consellos sociales de la UDC y la USC lanzan AddVenture 2026 con la IA como herramienta esencial para emprendedores
Redacción