Ángel Pidal, nombrado nuevo director general del Grupo Nortempo

El nuevo director general del Grupo Nortempo, Ángel Pidal Cedida

Grupo Nortempo, consultoría de recursos humanos, ha anunciado el nombramiento de Ángel Pidal como nuevo director general. La empresa explica que esto marca el inicio de “una etapa centrada en el crecimiento sostenible”, la “excelencia operativa” y la “expansión internacional”.

“Su visión estratégica sitúa a las personas en el centro y refuerza el compromiso del grupo con un modelo de liderazgo basado en la escucha activa, la cercanía y la capacidad de anticiparse a las nuevas dinámicas del mercado laboral”, afirma la compañía.

El nuevo director general asume la dirección con el objetivo de acelerar el Plan Estratégico 2026–2030, impulsando la diversificación de soluciones y la especialización por sectores.

Grupo Nortempo cerró 2025 con un crecimiento del 20% y 170 millones de euros de facturación, y encara 2026 con el objetivo de mantener un ritmo de crecimiento de doble dígito, reforzando la rentabilidad operativa mediante eficiencia, innovación y especialización

Desde la base

La trayectoria de Ángel Pidal combina su formación de doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Comercial y Marketing con una carrera marcada por la asunción temprana de responsabilidades.

“Ángel llega a esta responsabilidad tras una década de trayectoria en el grupo, un recorrido que comenzó desde la base y le llevó a pasar por diferentes departamentos y áreas de negocio, consolidando una visión operativa y cercana al día a día de equipos, clientes y candidatos, y contribuyendo de forma directa a la evolución del grupo”, indica Nortempo.