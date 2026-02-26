Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Abanca y Afundación ponen en marcha Money Sport para impulsar la educación financiera entre deportistas

El objetivo de esta propuesta es proporcionar a los adolescentes herramientas y conocimientos para gestionar sus finanzas de manera informada

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/02/2026 16:20
Aplicación Money Sport de Abanca y Afundación
Aplicación Money Sport de Abanca y Afundación
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Abanca  y su obra social, Afundación, han puesto en marcha un nuevo programa de educación financiera, denominado Money Sport, dirigido a deportistas de base. 

El objetivo de esta propuesta es proporcionar a los adolescentes las "herramientas" y "conocimientos necesarios" para gestionar sus "finanzas de manera informada", con especial atención a aquellos que puedan desarrollar "una carrera profesional en el ámbito deportivo en el futuro".

Operarios trabajan en la zona verde del nuevo edificio de Inditex en su sede central

Inditex y Abanca, entre las compañías mejor valoradas de España, según Forbes

Más información

El programa se estructura en cuatro sesiones de 90 minutos de duración cada una. En ellas, los participantes trabajarán competencias clave como la planificación financiera a medio y largo plazo o la gestión responsable del dinero. Para conectar con el público nuevo, todas las jornadas están protagonizadas por un streamer deportivo ficticio, que se encarga de trasladar los conceptos de forma práctica y dinámica.

Abanca y Afundación explican que han apostado por el uso de dinámicas participativas con el fin de que el programa resulte más atractivo para el colectivo juvenil y resulte más fácil asimilar conceptos fundamentales como el ahorro, la creación de un fondo de emergencia, la elaboración de presupuestos, la gestión del riesgo o la inversión.

Los primeros clubes en sumarse a esta iniciativa para impulsar la formación financiera de sus integrantes más jóvenes fueron el Real Club Deportivo, AD Carballal Balonmán, Club Marín Peixe Gallego, Club Tenis de mesa Ciudad de Narón, Club Esgrima 100tolos y Club Tea de Mondariz Balneario. Los equipos interesados pueden inscribirse en el programa a través del formulario en líneaSerás redirigido a outro sitio web habilitado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El conselleiro de Cultura, José López Campos, atiende a una explicación durante su visita a la exposición del museo de la Cidade da Cultura

El Museo Gaiás invita a sumergirse en la experiencia sensorial de las 'Estacións do ano' a través del arte contemporáneo
EP
El ideal gallego

La Zarzuela dice que solo a Juan Carlos I le corresponde decidir si regresa a España
EFE
Actuación de los bomberos en Bergondo

Un incendio quema una vivienda y deja una persona herida en Culleredo
Redacción | Efe
Una persona ante los paneles de la exposición

Los termómetros y microscopios de Humboldt, en el Muncyt de A Coruña
Esther Durán