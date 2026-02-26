Abanca y Afundación ponen en marcha Money Sport para impulsar la educación financiera entre deportistas

Aplicación Money Sport de Abanca y Afundación Cedida

Abanca y su obra social, Afundación, han puesto en marcha un nuevo programa de educación financiera, denominado Money Sport, dirigido a deportistas de base.

El objetivo de esta propuesta es proporcionar a los adolescentes las "herramientas" y "conocimientos necesarios" para gestionar sus "finanzas de manera informada", con especial atención a aquellos que puedan desarrollar "una carrera profesional en el ámbito deportivo en el futuro".

El programa se estructura en cuatro sesiones de 90 minutos de duración cada una. En ellas, los participantes trabajarán competencias clave como la planificación financiera a medio y largo plazo o la gestión responsable del dinero. Para conectar con el público nuevo, todas las jornadas están protagonizadas por un streamer deportivo ficticio, que se encarga de trasladar los conceptos de forma práctica y dinámica.

Abanca y Afundación explican que han apostado por el uso de dinámicas participativas con el fin de que el programa resulte más atractivo para el colectivo juvenil y resulte más fácil asimilar conceptos fundamentales como el ahorro, la creación de un fondo de emergencia, la elaboración de presupuestos, la gestión del riesgo o la inversión.

Los primeros clubes en sumarse a esta iniciativa para impulsar la formación financiera de sus integrantes más jóvenes fueron el Real Club Deportivo, AD Carballal Balonmán, Club Marín Peixe Gallego, Club Tenis de mesa Ciudad de Narón, Club Esgrima 100tolos y Club Tea de Mondariz Balneario. Los equipos interesados pueden inscribirse en el programa a través del formulario en líneaSerás redirigido a outro sitio web habilitado.