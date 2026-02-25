Mi cuenta

A Coruña

Una cámara de secretos de la fotografía y la moda: abre la nueva biblioteca de la Fundación MOP en A Coruña

El servicio de consulta comenzará el día 6 de marzo previa inscripción en la web del organismo

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
25/02/2026 14:11
La biblioteca de la Fundación MOP
La biblioteca de la Fundación MOP
Yago Castromil (Cedida)
Libros, revistas y catálogos de moda y fotografía de toda clase, década y estilo se ocultan en un espacio de la Fundación MOP, su biblioteca, que abrirá pronto un servicio para que todos aquellos interesados puedan desentrañar sus secretos. El organismo lanza así una iniciativa, The MOP Library, pensada para dar a conocer las más de 5.500 publicaciones que atesora en su centro del muelle de Batería coruñés, que permitirá a estudiantes, curiosos y apasionado de la moda acceder a la consulta gratuita de unos materiales tan valiosos con solo pedir antes cita en la página web de la fundación.

Los usuarios podrán consultar cuando quieran vía online todo el catálogo de la biblioteca, ubicada en el silo de la tienda. Podrán navegar por él y seleccionar hasta un máximo de tres publicaciones a consultar en una sesión presencial de una hora en una sala dentro del espacio de la Fundación MOP en el muelle. El catálogo online está habilitado desde hoy, pero los primeros turnos se ofrecerán a partir del día 6 de marzo.

La biblioteca de la Fundación MOP

Según explica Leticia Castromil, gerente del proyecto, la idea de inicio es que haya tres turnos cada día de lunes a viernes en horario de 16.00 a 20.00 horas. Los trabajadores de la Fundación guiarán al usuario desde la tienda hasta el espacio habilitado para la consulta en uno de los silos del centro. Asimismo, deberán ponerse guantes para manipular los ejemplares y facilitar así la conservación de los materiales más antiguos. Así, el servicio comenzará acogiendo hasta a 15 personas a la semana, pero se irá "adaptando" en función de la demanda, con previsión de aumentar los turnos o hacer cambios en función de cómo funcione la iniciativa. La edad mínima para disfrutar del servicio son los 16 años.

Castromil comenta que la idea de abrir este fondo de contenidos al público proviene de hace tiempo, del nacimiento del propio espacio expositivo de la Fundación MOP en el Puerto, y durante estos años han ido recopilando poco a poco material hasta llegar a las 5.500 publicaciones actuales. No obstante, el volumen seguirá creciendo: "Incorporamos cada año unos 200 ejemplares entre libros, revistas y catálogos de moda, que son uno de los puntos fuertes por lo efímeros y difíciles de conseguir que son". 

Las publicaciones

La biblioteca contiene colecciones extensas de fotógrafos como los que han protagonizado las exposiciones de la Fundación MOP (Peter Lindberg o Annie Leibovitz) u otros como Richard Avedon, Nan Goldin o Tim Walker. También colecciones completas de revistas capitales del mundo de la moda como 'Vogue', 'System', 'Interview' o 'Self Servive', entre muchas más, así como catálogos de moda de grandes talentos de la dirección de arte y el grafismo.

La vasta colección abarca desde la actualidad hasta las décadas pasadas. Esta parte 'histórica', resume Castromil, contiene "revistas que son joyas de hace tiempo y marcaron tendencia": desde joyas como las colecciones editadas por Andy Warhol de 'Interview' a reliquias como números de 1953 de la revista 'Flair', pasando por 'Six', 'Eros' o la japonesa 'Fruits'. Sin olvidarse, claro, de la actualidad, y es que seguirán comprando las revistas y publicaciones actuales para seguir agrandando la colección. Una biblioteca, en definitiva, para sumergirse en la historia de la moda.

