Un pub de A Coruña tira la casa por la ventana para su aniversario: será "lo que está de moda en Ibiza y Dubái"

Yamohe Montalvo será una de las cantantes presentes Cedida

Debido a determinadas circunstancias que les han cambiado la vida, existen tanto personas como instituciones que celebran dos cumpleaños: el del día de su nacimiento y, además, el que ha marcado un antes y un después en su devenir. Si hay una establecimiento en el que es muy sencillo identificar el momento de su eclosión ese es Piccadilly, donde la llegada de Ruvihost como sociedad gestora ha sido sinónimo de éxito y lleno semana tras semana. El pasado mes de enero se cumplieron dos años como referente para el público de mediana edad, y ahora le toca a la propiedad devolver el favor con lo que promete ser una de las fiestas del año.

La crisis de los 35 para salir de fiesta en A Coruña: “Ya no quedan pubs donde meternos” Más información

La empresa de eventos Mohe Deluxe Show pone el listón muy arriba de cara a lo que sucederá tanto el viernes como el sábado. “Vamos a recrear el estilo de fiesta que está de moda en Madrid, Ibiza, Canarias o Dubái, y con eso seguro que vamos a conquistar al público gallego”, advierte. Entre los reclamos que se extenderán por los más de 200 metros cuadrados de pista están la música en vivo (se trata de uno de los pocos pubs con licencia de café cantante), bailarinas, instrumentistas y un montón de sorpresas que dejarán “boquiabiertos” a los asistentes.

Habituales

No es aleatorio referirse a los que van a disfrutar del evento como ‘habituales’, ya que si de algo puede presumir Piccadilly es de una auténtica legión de fieles que garantiza el lleno los sábados y domingos. “Es un premio para los habituales, porque es un local que se rige por ese tipo de público. Va a haber comida y premios para todos ellos, además de bebidas y sorpresas de todo tipo”, anuncia Antonio Ruiz, responsable de uno de los decanos de la noche coruñesa.

El pub de A Coruña al que todo el mundo quiere ir Más información

La idea inicial era celebrar el aniversario en enero, pero la obra de remodelación de la barra para ganar más espacio pospuso la gran cita.