Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Miguel Lorenzo critica la falta de inversiones en Alvedro y la demora en Alfonso Molina

El portavoz del PP de A Coruña preguntará en el pleno municipal sobre estas actuaciones

Iván Aguiar
Iván Aguiar
25/02/2026 15:07
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció ayer que ha presentado una pregunta oral para el pleno municipal del cinco de marzo para saber qué gestiones ha realizado la alcaldesa Inés Rey para exigir al Gobierno del Estado que acabe con “el maltrato” a la ciudad por los “retrasos y la inejecución” de inversiones imprescindibles para el futuro de A Coruña.

“Muchas de las cuales tenían hace ocho años presupuesto y hoy no lo tienen y no hay plazos para su licitación. Aunque la pregunta es casi retórica porque sabemos la respuesta: no ha hecho nada”, avisó.

Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno

La alcaldesa Inés Rey suspende el pleno en A Coruña tras una bronca entre el PP y el PSOE

Más información

Miguel Lorenzo aludió a la falta de inversiones en Alvedro y mostró su preocupación porque entre marzo y abril finalizan los vuelos de Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria y el Consorcio de Turismo no ha publicado el concurso público. “Quedarse sin vuelo a Londres sería un duro varapalo para la ciudad”, afirmó.

También criticó las incidencias en las conexiones ferroviarias y denunció que la reforma de la avenida de Alfonso Molina tenía que estar acabada “a mediados del mes de enero”. “A pesar de que se sabía que no iba a estar acabada, Inés Rey no hizo nada para que se cumplieran los plazos”, señaló

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El juicio por el apuñalamiento mortal en A Coruña de Yoel Quispe comenzará el 1 de junio
EP
Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo critica la falta de inversiones en Alvedro y la demora en Alfonso Molina
Iván Aguiar
Cedida

El hermanamiento entre A Coruña y Cádiz está más vivo que nunca después de dos décadas
Esther Durán
Yolanda Díaz

Yolanda Díaz no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales
Agencias