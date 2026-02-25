Miguel Lorenzo critica la falta de inversiones en Alvedro y la demora en Alfonso Molina

Miguel Lorenzo Javier Alborés

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció ayer que ha presentado una pregunta oral para el pleno municipal del cinco de marzo para saber qué gestiones ha realizado la alcaldesa Inés Rey para exigir al Gobierno del Estado que acabe con “el maltrato” a la ciudad por los “retrasos y la inejecución” de inversiones imprescindibles para el futuro de A Coruña.

“Muchas de las cuales tenían hace ocho años presupuesto y hoy no lo tienen y no hay plazos para su licitación. Aunque la pregunta es casi retórica porque sabemos la respuesta: no ha hecho nada”, avisó.

Miguel Lorenzo aludió a la falta de inversiones en Alvedro y mostró su preocupación porque entre marzo y abril finalizan los vuelos de Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria y el Consorcio de Turismo no ha publicado el concurso público. “Quedarse sin vuelo a Londres sería un duro varapalo para la ciudad”, afirmó.

También criticó las incidencias en las conexiones ferroviarias y denunció que la reforma de la avenida de Alfonso Molina tenía que estar acabada “a mediados del mes de enero”. “A pesar de que se sabía que no iba a estar acabada, Inés Rey no hizo nada para que se cumplieran los plazos”, señaló