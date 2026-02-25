Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Marineda City esconde 4.000 euros en premios en el centro comercial y en la ciudad de A Coruña

La superficie esconderá las llaves con las que abrir la Caja Mágica que contiene los regalos

Redacción
25/02/2026 11:09
La Caja Mágica de Marineda City
La Caja Mágica de Marineda City
Cedida
Marineda City reta a sus clientes a un divertido juego del escondite con premios por valor de hasta 4.000 euros. Entre el 24 y el 28 de febrero pondrá en marcha La Caja Mágica, una divertida acción en la que los participantes tendrán que conseguir las llaves con las que abrir una caja, situada en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0), que contendrá premios y otras recompensas. 

Las pistas y contraseñas para encontrar las llaves, que estarán escondidas en el propio centro comercial y en un punto de A Coruña, se irán desvelando en las redes sociales de Marineda City a lo largo de la semana de la acción.

La hamburguesería Vicio, uno de los últimos locales que abrió en Marineda City

Marineda City se prepara para otras cuatro nuevas aperturas de comercio y hostelería

Así, cada día, del 24 al 28 de febrero, entre las 17.00 y las 20.30 horas, los participantes que encuentren las llaves correctas podrán optar a conseguir aleatoriamente uno de los premios que contiene la caja: entre ellos, un iPhone, una tarjeta regalo por valor de 500 euros, cinco tarjetas de 100 euros o cincuenta de 25 euros; tarjetas regalo de firmas de moda del centro comercial, además de otras recompensas como entradas de cine y partidas de bolos.

Para participar en esta acción, que contará con la colaboración de influencers gallegos, se deberá seguir al perfil de Marineda City en Instagram o, si ya son seguidores, compartir contenido de la acción en sus redes, y presentar un ticket de compra mínimo de 25 euros.

La Caja Mágica es una iniciativa con la que Marineda City quiere premiar la fidelidad de sus clientes, en la línea con otras acciones similares anteriores que tuvieron gran éxito, como Good Lockers.

