Luisa Losada, profesora de la UDC, sobre las redes sociales: “Ya te pueden acosar 24 horas”

Una persona utiliza su teléfono móvil Quintana

La utilización de redes sociales entre los menores de edad no es nada nuevo. Al igual que tampoco cómo su uso puede relacionarse con dificultades a nivel de desarrollo cognitivo, lingüístico o incluso psicomotor. Parte de esa problemática se incrementa más todavía en la adolescencia, “una etapa complicadísima tanto para el desarrollo como para la identidad”. En esta fase, las redes sociales pueden provocar que se adquieran patrones de conducta que terminen por generar, sin darse cuenta, actitudes relacionadas con el acoso. El cómplice invisible perfecto.

Los niños españoles tienen su primer móvil con 12 años y la mitad de padres se arrepienten Más información

“Un adolescente, cuando ve un vídeo de cualquier influencer, absorbe su contenido, su capacidad reflexiva, es decir, su capacidad de desarrollar su conciencia sobre ese tema, todavía está en periodo de desarrollo. Ahí hay un problema evidente. Reducir o eliminar el uso de dispositivos electrónicos por parte de los menores puede limitar esa intensidad y suspensión que está alcanzando, sobre todo, en el tema del ciberacoso, que estamos viendo que es una problemática que acompaña también fuera de la escuela. Cuando antes hablábamos del acoso, que solo estaban en las escuelas o en el parque, ahora ya te pueden acosar 24 horas. La infancia necesita protección”, explica Luisa Losada, profesora del departamento de Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de A Coruña.

Las reglas para darle a un hijo un móvil Más información

Durante el pasado curso 2024-25 se contabilizaron en Galicia un total de 91 casos de acoso escolar, un 68,5% más que en el 2023-24, cuando se confirmaron 54 casos. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, apuntó que la prevención del acoso es una tarea que requiere un abordaje “integral e colaborativo de todos” y que exige trabajar “de forma coordinada desde o máximo rigor e solvencia”.

Mayor responsabilidad

Para Losada, la propuesta del Gobierno de prohibir su uso en menores de 16 años es acertada, aunque también pide responsabilidad a las plataformas y, sobre todo, concienciación a las familias: “El problema es que la gente no está viendo las consecuencias que tiene. En este caso, las medidas no pueden ser mucho o un poco, tienen que ser medidas de decir sí o decir no”, sentencia la profesora de la UDC, quien, en referencia al uso de pantallas en general, ve misión imposible “eliminar algo que tienes presente en todas partes”.

Las AMPA de A Coruña ven una “incongruencia” limitar el acceso a las redes sociales Más información

Todavía sin saber del todo cómo será el proceso de verificación de edad en el uso de redes sociales, la medida estatal ya tiene sus detractores. Aunque Losada no es uno de ellos, sí considera que es un aspecto “muy complejo”. No obstante, “dependerá de cuánta presión se quiera hacer”. En su opinión, es un tema de uso de dispositivos móviles en general y, sobre todo, la educación adquirida sobre ello.

“Sabemos que las familias van a tener ese papel clave a la hora de educar digitalmente a sus niños. No creo que el problema sea tanto utilizar ese contenido digital, sino que ese contenido pueda llegar a ser enriquecedor o didáctico para ellos. Hay muchas familias que les ponen pantallas a los niños porque si no, se aburren. Un niño tiene que aburrirse, ahí es cuando aprende y cuando es creativo. El problema no está en los niños, las familias también necesitan educación en ese aspecto. Prohibir es claramente el punto de partida, pero educar es el verdadero objetivo”, concluye la profesora coruñesa Luisa Losada.