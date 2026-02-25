Los nuevos dueños del edificio en ruinas de la calle Damas tendrán que presentar el proyecto de reforma en menos de tres meses

El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña avanza con la hoja de ruta abierta a través del Plan municipal para la recuperación de ruinas, una iniciativa promovida con el objetivo de agilizar la rehabilitación de edificios y sonar en abandono, y que abre camino a la recuperación del número 3 de la calle Damas, en la Ciudad Vieja.

Este miércoles por la mañana, el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, firmó con Jorge Vázquez Couto, representante de la nueva propiedad, el documento que certifica la adquisición del inmueble, que data del año 1900.

La firma, efectuada en las dependencias municipales de la plaza Indalecio Prieto, completa el procedimiento iniciado meses atrás, con la apertura de la subasta por el edificio, una medida que el Ayuntamiento activó después de que los anteriores titulares del edificio no actuaran sobre él.

“El Plan municipal para la recuperación de ruinas no solo contribuye a cuidar del paisaje residencial urbano, sino también a incentivar el incremento de la bolsa de vivienda disponible en la ciudad”, razonó el edil, que hizo hincapié en la importancia de que las personas propietarias de inmuebles cumplan con sus deberes en materia de conservación y mantenimiento.

El programa, pionero en Galicia, estipula que la nueva propiedad dispondrá de tres meses de plazo para presentar un proyecto de reforma para el edificio.

Los pliegos del Plan establecen también un plazo de nueve meses para que comiencen las obras de rehabilitación.

Además del inmueble de Damas, 3, el Ayuntamiento sigue avanzando en la activación de las demás propiedades incluidas en la fase inicial del Plan municipal de recuperación de ruinas.

En el caso de Herrador, 6, ya está en redacción el proyecto por parte de la nueva propiedad; en Orzán, 72 ya se concedió licencia de rehabilitación; en Orzán, 130 ya se trabaja en la redacción del proyecto; y en el caso de Santa Lucía, 8 está tramitándose la licencia. En lo referente al inmueble de San Andrés, 140 se constataron consultas al Pepri en relación a las condiciones en las que se debería rehabilitar.