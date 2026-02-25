Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los nuevos dueños del edificio en ruinas de la calle Damas tendrán que presentar el proyecto de reforma en menos de tres meses

Redacción
25/02/2026 15:43
El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio
El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de A Coruña avanza con la hoja de ruta abierta a través del Plan municipal para la recuperación de ruinas, una iniciativa promovida con el objetivo de agilizar la rehabilitación de edificios y sonar en abandono, y que abre camino a la recuperación del número 3 de la calle Damas, en la Ciudad Vieja.

Este miércoles por la mañana, el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, firmó con Jorge Vázquez Couto, representante de la nueva propiedad, el documento que certifica la adquisición del inmueble, que data del año 1900. 

El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio

El edificio en ruinas de la calle Damas ya tiene nuevos dueños

Más información

La firma, efectuada en las dependencias municipales de la plaza Indalecio Prieto, completa el procedimiento iniciado meses atrás, con la apertura de la subasta por el edificio, una medida que el Ayuntamiento activó después de que los anteriores titulares del edificio no actuaran sobre él.

“El Plan municipal para la recuperación de ruinas no solo contribuye a cuidar del paisaje residencial urbano, sino también a incentivar el incremento de la bolsa de vivienda disponible en la ciudad”, razonó el edil, que hizo hincapié en la importancia de que las personas propietarias de inmuebles cumplan con sus deberes en materia de conservación y mantenimiento.

El programa, pionero en Galicia, estipula que la nueva propiedad dispondrá de tres meses de plazo para presentar un proyecto de reforma para el edificio. 

Los pliegos del Plan establecen también un plazo de nueve meses para que comiencen las obras de rehabilitación.

Además del inmueble de Damas, 3, el Ayuntamiento sigue avanzando en la activación de las demás propiedades incluidas en la fase inicial del Plan municipal de recuperación de ruinas.

Una transeúnte pasa por delante del solar del número 88 de San Andrés

El Ayuntamiento prepara una nueva lista de ruinas candidatas a la subasta en la ciudad

Más información

En el caso de Herrador, 6, ya está en redacción el proyecto por parte de la nueva propiedad; en Orzán, 72 ya se concedió licencia de rehabilitación; en Orzán, 130 ya se trabaja en la redacción del proyecto; y en el caso de Santa Lucía, 8 está tramitándose la licencia. En lo referente al inmueble de San Andrés, 140 se constataron consultas al Pepri en relación a las condiciones en las que se debería rehabilitar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cartel en un baño portátil del paseo de O Burgo

El guiño de una empresa coruñesa a los grafiteros de O Burgo
Noelia Díaz
Fotografía de familia de los restaurantes asturianos y gallegos galardonados y recomendados por la Guía Michelín España 2026

La Guia Michelín celebra en Palexco el reconocimiento a 63 restaurantes gallegos
EFE
Una dotación de Bomberos, esta tarde, en Villa de Negreira

Los Bomberos intervienen en Villa de Negreira por el fuego de una tostadora
Dani Sánchez
El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio

Los nuevos dueños del edificio en ruinas de la calle Damas tendrán que presentar el proyecto de reforma en menos de tres meses
Redacción