Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Bomberos intervienen en Villa de Negreira por el fuego de una tostadora

Varias dotaciones de Bomberos se desplazaron al punto tras recibir el aviso

Dani Sánchez
Dani Sánchez
25/02/2026 15:54
Una dotación de Bomberos, esta tarde, en Villa de Negreira
Una dotación de Bomberos, esta tarde, en Villa de Negreira
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los vecinos de la calle Villa de Negreira de A Coruña se imaginaron lo peor cuando, a primera de la tarde este miércoles, varias dotaciones de Bomberos se desplazaban a la zona por un aviso de fuego en uno de los edificios.

El motivo del incendio, según explicaron Policía Local y Bomberos, se debió a un mal uso de una tostadora en el segundo piso del número 58. No obstante, el suceso no tuvo mayor incidencia, ya que a la llegada de los Bomberos al inmueble el fuego ya había sido sofocado por los particulares.

A pocos metros de Villa de Negreira, en la calle Monasterio de Bergondo, otro incendio  provocó la preocupación de los vecinos. En este caso, el incendio se produjo a las 19.00 horas del pasado domingo, cuando un colchón con una manta eléctrica motivaron un aluvión de llamadas a los servicios de emergencia. Afortunadamente, todo se quedó en un gran susto y en importantes daños materiales localizados en una sola estancia, sin que hubiese que lamentar daños personales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cartel en un baño portátil del paseo de O Burgo

El guiño de una empresa coruñesa a los grafiteros de O Burgo
Noelia Díaz
Fotografía de familia de los restaurantes asturianos y gallegos galardonados y recomendados por la Guía Michelín España 2026

La Guia Michelín celebra en Palexco el reconocimiento a 63 restaurantes gallegos
EFE
Una dotación de Bomberos, esta tarde, en Villa de Negreira

Los Bomberos intervienen en Villa de Negreira por el fuego de una tostadora
Dani Sánchez
El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio

Los nuevos dueños del edificio en ruinas de la calle Damas tendrán que presentar el proyecto de reforma en menos de tres meses
Redacción