Los Bomberos intervienen en Villa de Negreira por el fuego de una tostadora

Una dotación de Bomberos, esta tarde, en Villa de Negreira Cedida

Los vecinos de la calle Villa de Negreira de A Coruña se imaginaron lo peor cuando, a primera de la tarde este miércoles, varias dotaciones de Bomberos se desplazaban a la zona por un aviso de fuego en uno de los edificios.

El motivo del incendio, según explicaron Policía Local y Bomberos, se debió a un mal uso de una tostadora en el segundo piso del número 58. No obstante, el suceso no tuvo mayor incidencia, ya que a la llegada de los Bomberos al inmueble el fuego ya había sido sofocado por los particulares.

A pocos metros de Villa de Negreira, en la calle Monasterio de Bergondo, otro incendio provocó la preocupación de los vecinos. En este caso, el incendio se produjo a las 19.00 horas del pasado domingo, cuando un colchón con una manta eléctrica motivaron un aluvión de llamadas a los servicios de emergencia. Afortunadamente, todo se quedó en un gran susto y en importantes daños materiales localizados en una sola estancia, sin que hubiese que lamentar daños personales.