A Coruña

Los Bomberos intervienen en la calle Germán Taibo por un incendio en un edificio okupa

Una familia de siete personas, una de ellas un bebé, será realojada

Esther Durán
25/02/2026 22:09
Los Bomberos acudieron a las nueve y media de la noche del miércoles al número 16 de la calle Germán Taibo, en donde se registró un incendio en un edificio okupa. El suceso se saldo con varios heridos por intoxicación de humo y además fue necesario trasladar a varias personas, entre ellas una  familia de siete miémbros, uno de ellos un bebé.

Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Nacional que cortaron la calle. Minutos después hicieron acto de presencia los Bomberos y la Policía Local, la extinción del incendio en si no fue complicada, pero causó bastantes daños en el entresuelo.

imágenes de la intervención policial en el incendio del piso okupa en la calle Pintor Germán Taibo

El lugar lleva ocupado cuatro años por personas de distinta condición entre ellos algunos conflictivos. Los propios okupas aseguran que el incendio fue provocado y señalan a dos pisos donde aseguran que se trafica con droga. “Va a haber una guerra”, advierten. “El colchón estaba de pie en el vestíbulo. No pudo ser un accidente”, señala un testigo, vecino del tercero. "Cuando abrí, me golpeó el calor", asegura un testigo. A pesar de ello, muchos decidieron evacuar por propia iniciativa lo que provocó los casos de intoxicación.

Cerca de una docena de personas resultaron afectadas por inhalación de humo. El incendio se originó en la entrada, donde ardió un colchón, generando llama y una humareda que alarmó no solo a los okupas del viejo edificio de tres pisos, sino a los vecinos que comparten el patio trasero, entre los que se encuentran los polémicos residentes del número 137 de la ronda de Outeiro.

A la calle salió gente tosiendo o con la cara tiznada de humo que fueron atendidos por los servicios de urgencias médicas del 061.

La Policía Nacional mandó a confinar a todo el mundo en el interior. Aún así alguna gente "lo pasó mal", señalaron los servicios de emergencia. Las informaciones apuntaban a que el pánico había cundido y que la gente trataba de descolgarse por las ventanas usando sábanas. Sin embargo, no hay nadie herido de gravedad.

Tras sofocar el incendio, los bomberos retiraron de la planta baja de todo el material quemado o susceptible de quemarse, mientras la Policía Nacional y la Local mantenían la calle cortada. Las laboras de extinción terminaron alrededor de las once de la noche y se permitió a los okupas entrar a recoger sus pertenencias, el Servicio Municipal de Urgencia Social (SEMUR) se encargó de atenderlos.

