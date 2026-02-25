La Xunta subraya su apuesta por una atención médica más humanizada con el Oncológico como modelo a seguir

Caamaño, hoy, durante el acto en la sede de Afundación Patricia G. Fraga

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participó en Afundación en la presentación del Proyecto Oncología Integrativa que desarrolla el Centro Oncológico de Galicia, un acto en el que subrayó la apuesta de la Xunta de Galicia por prestar una atención de vanguardia que se centre en la humanización de la asistencia y en el acompañamiento integral de los pacientes. Además, puso en valor la importante labor y el papel del Oncológico de A Coruña. “Es un honor para la ciudad y un aliado estratégico”, además de hablar de su “extraordinario trabajo”.

Nueva fase del proyecto Xenoma Galicia: cinco mil muestras de ADN en busca de predisposición a enfermedades como el cáncer Más información

El acto, presentado por el televisivo Xosé Ramón Gayoso, comenzó con la intervención de la jefa de servicio del Oncológico, Margarita Amenedo, quien recordó que durante el pasado año hubo pacientes de los cinco continentes para una segunda opinión.

Tomó la palabra posteriormente Alfonso Mariño, director gerente del centro, quien apeló al ejercicio físico “como un medicamento más”. Juan Ignacio Borrego, edil de Innovación Teconológica, estuvo presente en representación de Inés Rey.

Finalmente, el responsable sanitario de la Xunta, Gómez Caamaño, remarcó el compromiso del Ejecutivo gallego en el abordaje del cáncer, poniendo de relieve el gran avance que supondrá para la comunidad disponer del primer Centro de Protonterapia del sistema nacional de salud o los diversos proyectos de investigación que se están realizando, como es el caso de Xenoma Galicia.

La Xunta reforzará su compromiso en la lucha contra el cáncer con la creación del Consello técnico asesor de cribados Más información

El titular de Sanidade destacó también el carácter innovador del Proyecto Oncología Integrativa pues a los tratamientos oncológicos convencionales (quimioterapia, radioterapia, cirugía, inmunoterapia, etc.), se añaden otras intervenciones complementarias que se centran en el bienestar y en la salud global del paciente, como puede ser la nutrición, el ejercicio físico o la gestión del estrés. Finalmente, hubo una mesa redonda. 