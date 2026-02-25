La Xunta acometerá una decena de intervenciones en colegios de A Coruña tras los daños de las borrascas

Vila, Docampo y Soñora, esta mañana, en la delegación de la Xunta en A Coruña Javier Alborés

La Xunta de Galicia acometerá en las próximas semanas un total de diez intervenciones en colegios de A Coruña tras los daños estructurales provocados por el paso sucesivo de borrascas desde principios de este 2026. La presencia de la lluvia durante 47 de los primeros 49 días del año, sumado a las fuertes rachas de viento, causó desperfectos en varios centros educativos de la ciudad que, tras varias semanas sufriendo las deficiencias, por fin verán próximamente una solución a sus problemas.

Uno de los centros afectados por esta problemática es el CEIP Wenceslao Fernández Flórez, quienes hace casi un mes hicieron público a través de redes sociales la "situación penosa" por la que pasa el centro. En su caso, el mal estado de las cubiertas se acrecentó con motivo de las recurrentes precipitaciones, lo que provocó goteras y humedades en varias aulas del colegio situado en la avenida del Ferrocarril. Según explicó en la mañana de este miércoles la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo -acompañada por el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, y por la subdirectora xeral de Construcións e Equipamentos de la Consellería de Educación, Rosa Soñora-, este recinto educativo será una de las prioridades en las próximas semanas.

También lo serán otros tantos colegios en toda Galicia, para los que la Xunta invertirá más de cinco millones de euros en un total de 119 intervenciones. Solo en la urbe herculina, se están reparando en la actualidad un total de 24 centros, con un coste de 14,15 millones de euros. Tres de esas actuaciones corresponden a una rehabilitación integral, como es el caso del CEIP Eusebio da Guarda (1.058.750 euros), el CIFP Ánxel Casal (2.452.282 euros) y el IES Plurilingüe Rafael Dieste (1.701.238 euros). Así, también reflejan otra decena de obras comprometidas, entre las que destacan las reformas integrales de los CEIP Víctor López Seoane y Sagrada Familia y el IES Eusebio da Guarda.

Responsabilidades

Durante el encuentro en la delegación de la Xunta, Manuel Vila insistió en que muchas de las deficiencias de los colegios se deben a la falta de mantenimiento, en este caso competencia del Ayuntamiento. Por ello, el conselleiro de Educación., Román Rodríguez, solicitará a la alcaldesa, Inés Rey, firmar un "protocolo de colaboración" para coordinar actuaciones, planificar el mantenimiento y conservación, antes de que pequeños problemas se conviertan en daños estructurales más graves.

En este sentido, Vila apuntó que, aunque "non debe haber un clima de confrontación, cada administración debe asumir as súas responsabilidades". Precisamente en el caso del Wenceslao Fernández Flórez, Soñora incidió en que la causa de las goteras se debió a un desprendimiento tras el mal estado de los canalones. "Se eses mantementos preventivos fanse cada ano como debe ser, redúcese moitísimo esas pataloxías", sentenció la subdirectora xeral de Construcións.

Según el secretario xeral, la colaboración es necesaria en una labor "inacabada e inacabable". En este sentido, recordó que Galicia cuenta con un parque educativo (1.600 edificios) muy envejecido -la mayoría de entre 40 y 50 años de antigüedad-, lo que requiere una planificación. Desde la puesta en marcha del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica en 2021, se realizaron unas 3.000 actuaciones de distinta envergadura en toda la comunidad. Unas actuaciones que, según Vila, sería más fácil ejecutar si hubiera una mayor colaboración del Gobierno central -que "nin está, nin se lles espera"-, al que pidieron impulsar un plan estatal de infraestructuras educativas.