La Feria de Ideas premia el espíritu emprendedor de los centros coruñeses

El proyecto ganador recibe el premio, ayer en el Fórum Javier Albores

El Fórum Metropolitano se convirtió ayer en el epicentro del espíritu emprendedor de los estudiantes coruñeses. En concreto, de los alumnos de media docena de centros educativos de la ciudad (IES Rosalía Mera, CPR Nebrija- Torre de Hércules, CPR Afundación, CPR Plurilingüe Grande Obra de Atocha, EASD Pablo Picasso y CIFP Imaxe e Son), que participaron en la Feria de Ideas, una iniciativa del Ayuntamiento mediante la que expusieron unas propuestas mediante maquetas, folletos y degustaciones para explicar sus ideas. Las tres mejores de un total de 15 fueron premiadas.

El evento también contó con una sesión más reflexiva sobre el emprendimiento. En este bloque participaron profesionales que ya tienen sus proyectos en marcha, como Vanina Cabrera de SerHogarSystem, Miguel de la Calle de Chorima Cosmética Atlántica y Patane García de Espazocoop, junto a otros perfiles como Pablo Visos Varela y Enrique del Rosario. Las ideas de los alumnos recibieron los siguientes premios: el primero, con 300 euros de reconocimiento, fue para Aaroa Lemo, José Alberto Solez, Alejandro Erbella y Lisa Otero, del proyecto Vintalego (IES Rosalía Mera). El segundo, de 200 euros, para Álex Pernas, Diego Cayazzo y Carmen Pastoriza, de Eskalium (Nebrija Torre de Hércules). El tercer premio fue para Padelux (Centro de FP Afundación).