La Bonoloto deja 38.000 euros en Don Dinero en Monelos

Don Dinero Loterías y Apuestas del Estado

El dueño de un boleto de ‘La Bonoloto’ validado en A Coruña percibirá más de treinta y ocho mil euros al ser uno de los cinco acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) en el sorteo celebrado hoy miércoles 25 de febrero, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto ganador fue sellado en la administración de loterías número treinta, más conocida como Don Dinero, ubicada en el 143 de la avenida de Monelos.

Al no haber acertantes de la primera categoría (6 aciertos), el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada, un único acertante podría ganar 3.900.000 euros.

La combinación ganaroda ha correspondido a los siguientes números:

05-06-08-24-25-30, Complementario 32, Reintegro 7

La recaudación del sorteo ascendió a 3.289.171,00 euros.