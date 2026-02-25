Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Bonoloto deja 38.000 euros en Don Dinero en Monelos

Redacción
25/02/2026 23:06
Don Dinero
Don Dinero
Loterías y Apuestas del Estado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El dueño de un boleto de ‘La Bonoloto’ validado en A Coruña percibirá más de treinta y ocho mil euros al ser uno de los cinco acertantes  de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) en  el sorteo celebrado hoy miércoles 25 de febrero, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto ganador fue sellado en la administración de loterías número treinta, más conocida como Don Dinero, ubicada en el 143 de la avenida de Monelos.

 Al no haber acertantes de la primera  categoría  (6 aciertos), el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada, un único acertante podría ganar 3.900.000 euros.

La combinación ganaroda ha correspondido a los siguientes números:

05-06-08-24-25-30, Complementario 32, Reintegro 7

La recaudación del sorteo ascendió a 3.289.171,00 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tu Especialista Responde

‘Tu especialista responde’, el consultorio de salud para los lectores de la Editorial El Ideal Gallego
Redacción
Don Dinero

La Bonoloto deja 38.000 euros en Don Dinero en Monelos
Redacción

Los Bomberos intervienen en la calle Germán Taibo por un incendio en un edificio okupa
Esther Durán
El itinerario discurre bordeando la ría y las marismas a la altura de Mariñán

Una ruta secreta y una alianza de Sada, Bergondo y Betanzos, ahora reconocidos por la Xunta
Lucía Tenreiro