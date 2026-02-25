Héctor Francesch presenta 'Ikigai' en Espacio Peculiar de Oleiros

Héctor Francesch EC

El próximo sábado, 28 de febrero, Espacio Peculiar inaugura 'Ikigai', la nueva propuesta del artista coruñés Héctor Francesch, comisariada por Pilar Romero. La cita tendrá lugar a las 13.00 horas en el Mercado Municipal de Perillo, Oleiros.

Tomando como punto de partida el concepto japonés ikigai —aquello que da sentido a la vida—, Francesch aborda ese impulso vital que motiva a cada persona a levantarse por las mañanas y avanzar hacia su felicidad. Lo hace a través de una pieza inédita que expande el formato pictórico hacia el mural y la instalación, manteniendo el carácter gráfico y personal que define su obra.

Para esta exposición, Francesch se ha inspirado en el propio entorno de la sala, ubicada en el Mercado Municipal de Perillo.

Su propuesta nace de la empatía con el pequeño emprendedor, como señala el propio artista: "Todos facemos con dúas mans o traballo dunha ducia delas; pero tamén desfrutamos da satisfacción de traballar para un mesmo".

Con una trayectoria consolidada que parte de la pintura como campo de investigación para expandirse hacia otros ámbitos, Héctor Francesch ha desarrollado una amplia obra plástica con un lenguaje visual único y un estilo original y reconocible.

Su trabajo se ha mostrado en galerías e instituciones de ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín, Lisboa, Nueva York o Adelaide (Australia).

Entre sus proyectos recientes destaca la exposición presentada en la sede de Afundación en A Coruña entre octubre de 2024 y enero de 2025, que reunió más de 60 piezas y superó los 7.000 visitantes.

Espacio Peculiar invita al evento público de inauguración este sábado 28 de febrero a las 13.00 horas, así como a visitar la exposición hasta el día 11 de abril en horario de lunes a sábado de 9.30 a 14.30 horas.