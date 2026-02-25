Hace 25 años | Robos de madrugada en varios bares de Os Mallos, Os Castros y Elviña

Destrozo en una máquina tragaperras en un bar de Os Mallos, en una imagen de 2017 PATRICIA G. FRAGA

La inseguridad en los locales de hostelería era noticia hace 25 años por una serie de robos, todos de madrugada, que afectaron a varios bares de Os Mallos, Os Castros y Elviña. Lo contó El Ideal Gallego en su edición del 25 de febrero de 2001. El periódico de hace 50 años, tal día como hoy de 1976, se hacía eco del deseo del concejal de Deportes, Turismo y Festivales, Gila Ferreiro, de contar con artistas de la talla de Julio Iglesias o Manolo Escobar en las fiestas de ese verano. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, la Coral Polifónica El Eco celebraba su junta anual. Hace un siglo, el 25 de febrero de 1926, el diario informaba sobre la conferencia que había ofrecido Pérez Millán en las instalaciones del Circo de Artesanos.

Domingo, 25 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Dos ladrones saquean varios bares de madrugada

El fin de semana empezó con mal pie para los dueños de varios bares de la plaza de Luis Seoane, de Os Mallos y de la calle de la Merced. Otra noche más sufrieron pequeños robos en sus locales a altas horas de la madrugada. Las alarmas y la rápida actuación de la Policía impidieron en algunos casos que los asaltantes llegaran hasta la máquina registradora y todo quedó en un susto, aunque tienen que reparar los cristales rotos. Los hosteleros afirman que no es la primera vez que entran en sus locales, llevándose pequeñas cantidades de dinero.

Un vecino de la calle de la Merced pudo ver desde la ventana de su casa el modus operandi de la banda que se dedica a atracar los bares. Afirma que eran dos jóvenes con un coche. Mientras uno entraba en el local, el otro esperaba para salir huyendo antes de que llegara la Policía. Los dueños de estos establecimientos decidieron poner alarmas ante la masiva oleada de robos.

Miércoles, 25 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | El concejal Gila quiere a Julio Iglesias en las fiestas

Las fiestas de este año 1976 en La Coruña van a ser muy populares, dijo el concejal Gila Ferreiro, teniente de alcalde y ponente de Deportes, Turismo y Festivales. No vendrá Paco Ibáñez, pero Gila Ferreiro quiere traer algún cantante “progre”. Vendrá la Escuela de Samba de Río de Janeiro, Manolo Escobar, Vicente Fernández y Julio Iglesias. Amancio Prada actuará en una iglesia.

Por otra parte, Valentín Paz Andrade pronunciará el próximo día 27 de febrero de 1976 una conferencia en el salón de la Casa de la Cultura de La Coruña. El acto está organizado por la Comisión de Cultura de la Asociación de la Prensa, en colaboración con la Asociación Cultural Iberoamericana. Parece absolutamente innecesario resaltar el interés de la disertación de Paz Andrade, poeta, escritor, experto en cuestiones pesqueras e inmensamente preocupado por todo cuanto a los problemas de Galicia se refiere, desde cualquier punto de vista.

Domingo, 25 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Terrenos en Miño para ‘La Ciudad de los Muchachos’

En el salón de actos de la Cámara de Comercio tuvo lugar, bajo la presidencia del magistrado y presidente de Sala, don Cándido Conde Pumpido, la reunión del pleno del Comité de ‘La Ciudad de los Muchachos de Galicia’, en la que entre otros asuntos se dio cuenta de la labor realizada, estado económico, lectura del Reglamento por el que se ha de regir la institución, y del espontáneo ofrecimiento, que en unión de varios concejales de la corporación municipal de Miño, hace su teniente de alcalde, don Víctor del Río, de gestionar que sean donados con destino a ‘La Ciudad de los Muchachos de Galicia’ unos extensos terrenos que poseen en aquel término, colindantes con el ferrocarril y la carretera general de Ferrol.

Por otra parte, el día 5 del actual mes de febrero de 1951 la laureada Coral Polifónica ‘El Eco’ celebró su Junta general.

Jueves, 25 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Nuevo lleno para escuchar al presbítero Pérez Millán

Dio ayer, 24 de febrero de 1926, remate el sabio profesor de arqueología de la Universidad compostelana, presbítero señor Pérez Millán, a las dos conferencias del cursillo que sobre egiptología y especialmente en lo que se refiere al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, tuvo a su cargo con singular complacencia del numeroso y distinguido público que asistió a esta obra de divulgación tan magistralmente expuesta y elaborada.

Si en la primera conferencia vióse lleno por completo el amplio Salón de fiestas de ‘Artesanos’, en la noche de ayer fue más nutrida la concurrencia, entre la que figuraban como en la de la víspera, las mismas autoridades y representaciones que la honraron con su presencia. Al hacer su entrada en el Salón, Pérez Millán fue objeto de una prolongada salva de cariñosos aplausos.