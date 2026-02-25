Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Puerto de A Coruña contratará a una empresa para buscar fondos europeos

El servicio de asesoramiento sale a licitación por un presupuesto de 137.500 euros y una duración de 11 meses

Iván Aguiar
Iván Aguiar
25/02/2026 13:21
El presidente de la entidad, Martín Fernández Prado
El presidente de la entidad, Martín Fernández Prado
Javier Albores
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Autoridad Portuaria de A Coruña informa de que ha sacado a contratación pública un servicio especializado de asesoramiento para la identificación y captación de fondos europeos, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructuras y servicios en el Puerto Interior y en la dársena de Punta Langosteira.

La Unión Europea tiene en marcha diferentes programas de financiación en materia de transición ecológica, conectividad, seguridad, pesca o eficiencia energética, entre otros campos.

El 'MV Isle of Islay' está atracado en el muelle del Centenario

Un ferri se refugia en el puerto de A Coruña por el mal tiempo

Más información

“Por ello, se considera conveniente contar con un servicio de apoyo para la consecución de estos fondos y permitir así el desarrollo portuario con financiación europea, reforzando la capacidad inversora de la Autoridad Portuaria. Uno de los ámbitos más destacados será el de las energías renovables, con los proyectos estratégicos vinculados a A Coruña Green Port”, afirma el Puerto.

El servicio de asesoramiento que sale a licitación, con un presupuesto de 137.500 euros y una duración de 11 meses, permitirá identificar las líneas de financiación más adecuadas para cada actuación, optimizando las oportunidades de acceso a convocatorias comunitarias, además de acompañar a la Autoridad Portuaria en la gestión de los proyectos que ya están iniciados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El juicio por el apuñalamiento mortal en A Coruña de Yoel Quispe comenzará el 1 de junio
EP
Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo critica la falta de inversiones en Alvedro y la demora en Alfonso Molina
Iván Aguiar
Cedida

El hermanamiento entre A Coruña y Cádiz está más vivo que nunca después de dos décadas
Esther Durán
Yolanda Díaz

Yolanda Díaz no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales
Agencias