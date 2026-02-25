El Puerto de A Coruña contratará a una empresa para buscar fondos europeos

El presidente de la entidad, Martín Fernández Prado Javier Albores

La Autoridad Portuaria de A Coruña informa de que ha sacado a contratación pública un servicio especializado de asesoramiento para la identificación y captación de fondos europeos, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructuras y servicios en el Puerto Interior y en la dársena de Punta Langosteira.

La Unión Europea tiene en marcha diferentes programas de financiación en materia de transición ecológica, conectividad, seguridad, pesca o eficiencia energética, entre otros campos.

“Por ello, se considera conveniente contar con un servicio de apoyo para la consecución de estos fondos y permitir así el desarrollo portuario con financiación europea, reforzando la capacidad inversora de la Autoridad Portuaria. Uno de los ámbitos más destacados será el de las energías renovables, con los proyectos estratégicos vinculados a A Coruña Green Port”, afirma el Puerto.

El servicio de asesoramiento que sale a licitación, con un presupuesto de 137.500 euros y una duración de 11 meses, permitirá identificar las líneas de financiación más adecuadas para cada actuación, optimizando las oportunidades de acceso a convocatorias comunitarias, además de acompañar a la Autoridad Portuaria en la gestión de los proyectos que ya están iniciados.