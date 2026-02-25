El juicio por el apuñalamiento mortal en A Coruña de Yoel Quispe comenzará el 1 de junio

Amigos y familiares, durante una de sus concentraciones para pedir justicia por la muerte de Yoel

El juicio por el apuñalamiento mortal del joven Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, se celebrará del 1 al 19 de junio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de esta ciudad, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Será después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña decretase la apertura de juicio oral por asesinato para los tres acusados por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 22 años apuñalado mortalmente en la Nochebuena de hace dos años.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres debían ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, el abogado de la familia de Yoel Quispe, Adrián Borrajo, considera autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, según el letrado, y de tres años para el tercero.

La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acordó decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.