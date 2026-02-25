Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El juicio por el apuñalamiento mortal en A Coruña de Yoel Quispe comenzará el 1 de junio

Ep
25/02/2026 15:09
Amigos y familiares, durante una de sus concentraciones para pedir justicia por la muerte de Yoel
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El juicio por el apuñalamiento mortal del joven Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, se celebrará del 1 al 19 de junio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de esta ciudad, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Será después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña decretase la apertura de juicio oral por asesinato para los tres acusados por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 22 años apuñalado mortalmente en la Nochebuena de hace dos años.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres debían ser juzgados por asesinato.

Altar de Yoel

La familia de Yoel Quispe recuerda su asesinato y espera el juicio contra tres personas

Más información

En relación a su grado de implicación, el abogado de la familia de Yoel Quispe, Adrián Borrajo, considera autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

La familia de Yoel, asesinado en Nochebuena en A Coruña, pide cárcel para los tres acusados

Más información

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, según el letrado, y de tres años para el tercero.

La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acordó decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cartel en un baño portátil del paseo de O Burgo

El guiño de una empresa coruñesa a los grafiteros de O Burgo
Noelia Díaz
Fotografía de familia de los restaurantes asturianos y gallegos galardonados y recomendados por la Guía Michelín España 2026

La Guia Michelín celebra en Palexco el reconocimiento a 63 restaurantes gallegos
EFE
Una dotación de Bomberos, esta tarde, en Villa de Negreira

Los Bomberos intervienen en Villa de Negreira por el fuego de una tostadora
Dani Sánchez
El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio

Los nuevos dueños del edificio en ruinas de la calle Damas tendrán que presentar el proyecto de reforma en menos de tres meses
Redacción