El hermanamiento entre A Coruña y Cádiz está más vivo que nunca después de dos décadas

Recepción oficial celebrada con motivo del hermanamiento de A Coruña y Cádiz Cedida

El pleno municipal de A Coruña aprobó a finales de 2004, con el respaldo unánime de PSOE, PP y BNG, el hermanamiento de la urbe con Cádiz. “La ciudadanía contempla con simpatía esta iniciativa y apoyará con entusiasmo los actos que se programen para simbolizarla”, recogía el acuerdo aprobado en aquel entonces.

La ciudad gaditana repitió el mismo proceso poco después y el hermanamiento se oficializó en marzo de 2005. En aquel momento se aprobó el Protocolo de Hermanamiento de ambos municipios, en el que se manifestaba la “voluntad firme y decidida” de establecer una relación de amistad para “un mejor conocimiento, entendimiento y mutua cooperación, desde la libertad y el respeto a los derechos del hombre y los de los pueblos”.

Los bajos comerciales más exclusivos de A Coruña: la mitad están en Distrito Picasso y superan los 5.000 euros al mes Más información

En aquel entonces, la ciudad andaluza fue la primera con la que se hermanó A Coruña, y la gallega fue la décima localidad con la formalizaron una unión de este tipo los gaditanos

Más de 20 años después, las dos ciudades mantienen vivo este hermanamiento. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la corporación municipal de este ayuntamiento, celebraron una recepción oficial a la alcaldesa herculina, Inés Rey.

Durante este encuentro, los dos regidores abordaron líneas de colaboración en diferentes asuntos junto con la coordinación institucional de cara al centenario del botadura del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que se celebrará en 2027

Discurso

La alcaldesa coruñesa destacó la fuerte vinculación de ambas ciudades con la Armada y con su buque insignia, el Juan Sebastián de Elcano, y adelantó que el centenario de su botadura será “el gran proyecto tractor” de esta nueva etapa de colaboración. “El centenario del Elcano es una oportunidad magnífica para proyectar al mundo la imagen de dos ciudades que creen en la cooperación, en la cultura marítima y en la proyección internacional de España”, indicó Rey.

En el marco de esta celebración internacional, los grandes veleros de Hispanoamérica acompañarán al Juan Sebastián de Elcano en su ruta hacia Europa, celebrando el aniversario con escalas en A Coruña y Cádiz, capitales de dos de las provincias históricamente vinculadas a la Armada, junto con Canarias. Además, también participarán Italia y Portugal con sus respectivos buques escuela, reforzando el carácter internacional de la efeméride.

Durante el acto realizado este miércoles, la alcaldesa firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento gaditano con motivo del aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades y entregó al primer edil de Cádiz una reproducción de la Torre de Hércules, principal símbolo de la ciudad de A Coruña.