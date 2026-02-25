Desarticulada una banda criminal que robaba en el área metropolitana de A Coruña

La Guardia Civil ha procedido a la desarticulación de un grupo criminal dedicado a robos con la detención de dos varones, de 41 y 33 años y vecinos de A Laracha y Arteixo, como supuestos autores de una treintena de delitos contra el patrimonio en el área metropolitana de A Coruña.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local de Cerceda y la Guardia Civil de Santiago.

Así, la operación 'Currelos', se inició tras detectarse un incremento de robos con fuerza en instalaciones municipales en la localidad de Cerceda.

Los agentes determinaron la existencia de una metodología criminal recurrente que, tras una fase inicial centrada en dependencias públicas, se desplazó hacia el ámbito privado, con especial incidencia en garajes y trasteros.

Además, se pudo constatar que los implicados actuaban de forma coordinada utilizando un inmueble en la localidad de A Laracha como base logística para el almacenamiento de los efectos sustraídos.

El ámbito de actuación del grupo abarcaba de forma itinerante los municipios de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo.

El pasado 19 de febrero, de madrugada y en el casco urbano de Cerceda, un dispositivo de vigilancia permitió localizar a los sospechosos en pleno acto delictivo.

En ese momento se constató además que el conductor carecía de permiso habilitante y presentaba indicios compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes.

Posteriormente, se practicó un registro en el domicilio utilizado por el grupo en A Laracha, donde los agentes lograron recuperar un revólver del calibre 36 (sin número de serie y en avanzado estado de oxidación), varias ballestas y carabinas de aire comprimido y material relacionado con los robos.

El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3 de A Coruña, ha dictado el ingreso en prisión para los dos detenidos, a quienes se les imputan supuestos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y atentado contra la Autoridad y la seguridad vial.

Ambos presentaban, además, requisitorias judiciales previas y un amplio historial de antecedentes por hechos similares.