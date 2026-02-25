A Coruña es la zona de Galicia con más casos de viruela del mono desde su llegada en 2022

Una enfermera prepara una PCR para el análisis de la viruela del mono Archivo El Ideal Gallego

El 27 de mayo de 2022, la Xunta confirmaba el primer caso de viruela del mono en Galicia poco después de que se declarase la emergencia internacional. El paciente correspondía al área sanitaria de A Coruña, un distrito que, desde la irrupción del mpox, se convirtió en la zona de Galicia con más contagios. Una tendencia que se vuelve a repetir en 2026 en el brote actual que se mantiene activo en la comunidad, con trece de sus quince casos en la provincia.

La evolución del mpox en A Coruña ha ido –como en el resto de Galicia– de más a menos, pero ha reflejado una especial incidencia en esta provincia. En 2022, tras la confirmación del primer caso, se registraron en esta zona 62 de los 122 pacientes de Galicia, es decir, más de la mitad de los contagios confirmados con esta enfermedad infecciosa emparentada con la viruela que se caracteriza por la aparición de exantemas –como unos “granitos”–. Entre sus síntomas habituales también se encuentran fiebre, dolor de cabeza, de garganta o muscular, “similares a los de cualquier otra infección vírica”.

Pese al ‘descanso’ para A Coruña durante 2023, cuando no se registró ningún caso en este territorio –solo hubo dos en Galicia, uno en Ourense y otro en Pontevedra–, en 2024 volvió a situarse entre las provincias con mayor incidencia, con más del 50% de los positivos en A Coruña. No obstante, las cifras ya no se parecían en nada al peor año –2022–, pues solo hubo tres pacientes con esta infección de los seis de toda Galicia.

Despunte en 2026

Tras otros seis casos en Galicia durante 2025, el año actual vuelve a estar en el punto de mira. Aunque la incidencia sigue siendo baja, las cifras ya duplican las de los últimos períodos. Actualmente, hay 13 casos en la provincia de A Coruña y 15 en total en Galicia, un brote que comenzó a detectarse a finales de diciembre de 2025 y que se sospecha que pudo empezar en una sauna de la ciudad, aunque hay varios afectados sin vínculo con el mismo, por lo que el origen continúa sin estar claro.

Los afectados son todos hombres, el perfil más habitual en más 99% de los positivos detectados 2022. De hecho, hasta 2024 solo hubo una mujer con este virus confirmado.

La mayoría de los pacientes tienen una media de edad de 36 años, con la mayor incidencia entre en la franja situada entre los 30 y 44 años, cuya vía de transmisión más común son las relaciones sexuales.

En este escenario, la Consellería de Sanidade ha puesto el foco en la importancia de evitar las “prácticas sexuales de riesgo” y aconseja el uso de preservativo, así como una vacunación preventiva contra esta enfermedad en los grupos más vulnerables.

Las autoridades sanitarias también recuerdan la necesidad de consultar con el médico ante la aparición de síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad, ya que la detección precoz de nuevos casos resulta “clave” para cortar las cadenas de transmisión.

Ante la notificación de un caso sospechoso o confirmado, la Consellería de Sanidade activa de manera “inmediata” varios protocolos, entre ellos la recogida de muestras para confirmar el diagnóstico y determinar la cepa a la que pertenece el virus, así como la indicación de medidas de aislamiento e higiene a las personas afectadas.

Actualmente, hay tres laboratorios en Galicia con capacidad para realizar una secuenciación completa del mpox y uno de ellos en A Coruña.