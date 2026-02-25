Ana Cocho-Bermejo | “Me tuve que ir de aquí porque nadie conocía lo que era la IA”

Ana Cocho-Bermejo, en su etapa en Londres Cedida

Cuando Ana Cocho-Bermejo (Santiago, 1977) descubrió a principios de siglo el mundo de la inteligencia artificial y su aplicación en la arquitectura, era la “rarita” de la promoción. Dos décadas después, y varias experiencias internacionales en Londres o California, regresa a A Coruña, la ciudad a la que un día prometió volver para aportar todo su conocimiento aprendido en el extranjero. Mañana, a partir de las 16.00 horas, conducirá en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Etsac) un debate sobre IA en la arquitectura, una potencialidad que le obligó a emigrar hace veinte años, pero que, ya como experta, le hizo regresar este 2026.

Mañana conducirá en la Etsac la jornada Arquitectura en modo IA. ¿Qué espera del evento?

En los últimos años, estoy muy enfocada en intentar acercar un poco las posibilidades y ampliar el conocimiento de lo que es la IA. En realidad, mi primera charla será a modo de introducción general, de por qué es relevante que hablemos de IA, cómo nos afecta a los arquitectos..., etc. Luego, mi compañero Diego Navarro, que viene de Barcelona, hará un enfoque sobre algunos procesos sencillos para los profesionales y para los docentes. Por último, Milad, compañero mío en Londres, va a hablar de cómo un arquitecto ha desarrollado herramientas a raíz de estos métodos, que además no solo usa en su vida profesional, sino también en la docencia.

Licenciada hace más de veinte años en la UDC, regresa a la ciudad después de pasar por California, Londres o Barcelona. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con ganas de traer todo lo que he aprendido. Cuando tu recibes una beca Barrié, por ejemplo, te comprometes a volver para traer tu conocimiento aquí. Eso es algo que he intentado hacer en el pasado en varias ocasiones y que, hasta ahora, no he podido hacer. Después de tantos años, me hace mucha ilusión volver, pero también siento mucho respeto, sobre todo porque aquí siguen muchos de mis maestros.

Viene de Reino Unido, una experiencia diferente.

Los sistemas académicos funcionan de modo diferente. En el sistema anglosajón, por ejemplo, no hay departamentos ni áreas de conocimiento. Una cosa que me ha pasado a mí siempre en España es que no sabían en qué departamento encauzarme. Ahora todo el mundo sabe más o menos lo que hago, pero los que empezamos hace mucho tiempo era tan novedoso que, como no existe un departamento que ayude con estas tecnologías a todos, el sistema español es tan rígido que a las cosas interdisciplinares les cuesta mucho colocarlas. Aquí se hace poca investigación, en arquitectura especialmente. En Reino Unido está más instaurada la investigación en arquitectura y ciertos procesos son más fáciles.

“Mi objetivo es que todo el mundo entienda que no hay que tener miedo, simplemente hay que ver cómo usarla y si la queremos o no” Ana Cocho-Bermejo, investigadora en la UDC

Usted lleva ya dos décadas trabajando con IA.

Yo recuerdo que, cuando empecé, mis compañeros arquitectos no tenían ni idea de lo que hacía, me decían que hacía cosas raras. Esa fue una de las razones por las que me fui fuera de España. Estaba muy sola y, al ver que en Reino Unido y Estados Unidos había escuelas de arquitectura que empezaban a utilizarla también, pues decidí marchar. Ahora, como ya ha explotado todo, ya lo entienden y ven su importancia y que es relevante investigar esto y ver las potencialidades en nuestra disciplina.

¿Cómo de presente está la IA en la arquitectura actualmente?

Depende mucho de dónde estés y también depende del tamaño de la obra que realices y de los recursos que tengas. La IA es matemáticas. Por ejemplo, es mucho más útil para ayudarte a hacer propuestas para 5.000 viviendas, pero igual no es tan efectiva en una vivienda unifamiliar. Y luego, claro, depende mucho de los diferentes tipos de países y la normativa que exista. Hay países que tienen la normativa más avanzada y tú puedes usar IA legalmente y países que no.

¿Creció el interés?

Yo creo que sí. Hay un interés general, pero que suele ir ligado al miedo. La IA automatiza y optimiza procesos, pero el criterio humano de un arquitecto no lo va a sustituir, eso es lo que intento explicarle a mis alumnos. Ese es mi principal foco, hacer que todo el mundo entienda que no hay que tener miedo, simplemente hay que entender lo que es, cómo usarla y luego decidir si la queremos o no. Lo que noto es que ahora la conocen mucho más y hay interés en aprender, pero todavía hay muchísimo miedo.