A Coruña

A Coruña ya se prepara para el eclipse de agosto, que provocará diez millones de desplazamientos en España

Redacción y Agencias
25/02/2026 12:13
Reunión en A Coruña para abordar el eclipse de agosto
Reunión en A Coruña para abordar el eclipse de agosto
Carlota Blanco
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado este miércoles en A Coruña que la Administración trabaja para recibir el eclipse solar del 12 de agosto "en las condiciones más seguras" ante los 10 millones de desplazamientos previstos al conjunto del Estado.

Antes de una reunión con organismos de la Administración General del Estado y con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Blanco ha explicado que el objetivo del encuentro es para "coordinar" y prepararse para el acontecimiento, en el que Galicia va a ser "uno de los mejores sitios para poder apreciarlo".

Busca "recibirlo en las condiciones más seguras" y para eso el Gobierno trabaja desde junio del año pasado, con actividad sobre "seguridad marítima, seguridad pública y salud".

El eclipse total solar está previsto en torno a las 20:30 horas, por lo que se acercará al ocaso en una fecha en la que también son habituales las perseidas, unas estrellas fugaces nocturnas que también funcionan como un reclamo.

Eclipse

La Xunta empieza a coordinarse de cara al eclipse total, que será "único": "Se van a producir muchos desplazamientos"

Entre los diez millones de desplazamientos previstos en el conjunto del Estado, en el caso de Galicia también está programada la llegada de cinco cruceros para observar el eclipse.

Blanco ha avanzado que próximamente habrá otra reunión de coordinación con los grandes municipios, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, las cuatro diputaciones y la Xunta.

A nivel local, habrá también en los próximos meses juntas de seguridad en los municipios que sean puntos de observación importantes

