Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña tendrá un festival de tres días para "el San Patricio más grande de la historia"

La colaboración del Ayuntamiento y la entrada de más bares impulsan la ruta Pub Crawl

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/02/2026 20:39
Celebración de San Patricio en el Penique, en 2025
Celebración de San Patricio en el Penique, en 2025
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Lo que comenzó como una reunión de colegas (personales y de profesión) lleva camino de convertirse en patrimonio cultural y fiesta de interés turístico en la ciudad. El San Patricio, hasta hace no demasiado un reducto algo friki reservado a los muy cerveceros, es ya por mérito propio y aclamación popular el puente entre los festejos de carnavales y la Semana Santa. Un maná de espuma y cebada para el que ha sido determinante la ruta Pub Crawl. En el que será cuarto año de celebración, la organización y el Ayuntamiento caminarán por primera vez de la mano para convertirlo no solamente un peregrinar por los bares, sino también un homenaje a la cultura celta: habrá festival musical de tres días, entre el viernes 13 y el domingo 15, además de la típica ruta y el clímax del martes 17.

Cervezas O’Hara’s, el sabor irlandés de la mano de Charlie Penique

Más información

Para eso ha sido fundamental la entrada del Ayuntamiento de A Coruña, a través de la concejalía de Cultura y Turismo, así como la colaboración de los vecinos de la Ciudad Vieja, la más que probable ubicación final del festival. Habrá grupos de arraigo, grifos y muchas pintas. “Y sentido del respeto con los vecinos”, advierte la organización.

La fiesta de A Coruña que han imitado en Portugal

Más información

Otra de las grandes novedades de este año tiene que ver con los matices del negro de las pintas. Tradicionalmente vinculada con O'Haras, la organización ha querido que 2026 sea algo así como la unificación de Irlanda: se servirán tanto la marca distribuida por Estrella Galicia como otras que quieran sumarse a la fiesta. “Podemos decir que va a ser el San Patricio más grande de la historia de A Coruña, además del más especial, con más bares que nunca”, apunta Charly Estévez, creador de la idea de la ruta Pub Crawl, además de responsable del Penique.

Así es la ruta Pub Crawl San Patricio 2024 de A Coruña: Qué ofrece cada local

Más información

El San Patricio consiguió despachar más de 5.000 litros de cerveza en cada una de las dos últimas ediciones, aunque las prioridades son otras. “Pub, dardos y conversación (in that order, que diría Gareth Bale)”, subraya Estévez acerca del espíritu que sigue impulsando un crecimiento exponencial del patrón de Irlanda en A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El itinerario discurre bordeando la ría y las marismas a la altura de Mariñán

Una ruta secreta y una alianza de Sada, Bergondo y Betanzos, ahora reconocidos por la Xunta
Lucía Tenreiro
Caamaño, ayer, durante el acto en la sede de Afundación

La Xunta subraya su apuesta por una atención médica más humanizada con el Oncológico como modelo a seguir
Redacción
El ideal gallego

La Xunta activa el protocolo de actuación ante la posible llegada de calima africana
Redacción
Galicia reaccionó al intento de golpe de Estado

Galicia reaccionó al intento de golpe de Estado: paros obreros y protestas con desalojos en la universidad
EP