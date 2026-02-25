A Coruña tendrá un festival de tres días para "el San Patricio más grande de la historia"

Celebración de San Patricio en el Penique, en 2025 Javier Alborés

Lo que comenzó como una reunión de colegas (personales y de profesión) lleva camino de convertirse en patrimonio cultural y fiesta de interés turístico en la ciudad. El San Patricio, hasta hace no demasiado un reducto algo friki reservado a los muy cerveceros, es ya por mérito propio y aclamación popular el puente entre los festejos de carnavales y la Semana Santa. Un maná de espuma y cebada para el que ha sido determinante la ruta Pub Crawl. En el que será cuarto año de celebración, la organización y el Ayuntamiento caminarán por primera vez de la mano para convertirlo no solamente un peregrinar por los bares, sino también un homenaje a la cultura celta: habrá festival musical de tres días, entre el viernes 13 y el domingo 15, además de la típica ruta y el clímax del martes 17.

Para eso ha sido fundamental la entrada del Ayuntamiento de A Coruña, a través de la concejalía de Cultura y Turismo, así como la colaboración de los vecinos de la Ciudad Vieja, la más que probable ubicación final del festival. Habrá grupos de arraigo, grifos y muchas pintas. “Y sentido del respeto con los vecinos”, advierte la organización.

Otra de las grandes novedades de este año tiene que ver con los matices del negro de las pintas. Tradicionalmente vinculada con O'Haras, la organización ha querido que 2026 sea algo así como la unificación de Irlanda: se servirán tanto la marca distribuida por Estrella Galicia como otras que quieran sumarse a la fiesta. “Podemos decir que va a ser el San Patricio más grande de la historia de A Coruña, además del más especial, con más bares que nunca”, apunta Charly Estévez, creador de la idea de la ruta Pub Crawl, además de responsable del Penique.

El San Patricio consiguió despachar más de 5.000 litros de cerveza en cada una de las dos últimas ediciones, aunque las prioridades son otras. “Pub, dardos y conversación (in that order, que diría Gareth Bale)”, subraya Estévez acerca del espíritu que sigue impulsando un crecimiento exponencial del patrón de Irlanda en A Coruña.