Un traslado de altura entre Langosteira y Ferrol: cuatro remolcadores, tres horas y 25 kilómetros para el ‘Noble Voyager’

El ‘Noble Voyager’, atracado en Langosteira Autoridad portuaria

El Puerto Exterior de Langosteira y la ría de Ferrol están separados por 25 kilómetros. Esta es la distancia y el itinerario que tendrá que recorrer el ‘Noble Voyager’, un buque de perforación de aguas ultraprofundas.

Este barco, de 228 metros de eslora (equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales) y diseñado para operar en condiciones exigentes de la industria petrolera y de gas, llegó a las instalaciones del Puerto coruñés el pasado 21 de enero para la retirada de sus hélices de propulsión y así reducir su calado, lo que permitirá acceder al astillero de Navantia para acometer reparaciones.

Estaba previsto que el ‘Noble Voyager’ hubiese partido a mediados de este mes, pero esta operación se demoró debido a que no se habían acabado los trabajos de desmontaje. Ocurrió lo mismo la pasada semana, cuando también se pretendía realizar esta operación.

Finalmente, el traslado está previsto que se lleve a cabo durante la mañana de este martes. En concreto, los operarios portuarios pretenden salir sobre las 06.00 horas y aprovechar la pleamar prevista antes de las 09.00 horas para acceder a las instalaciones ferrolanas, según confirman fuentes conocedoras de este traslado.

También se ha programado la presencia de cuatro remolcadores, dos de A Coruña y otros de Ferrol, que se encargarán de mover esta embarcación, que ahora carece de hélices.

Regreso

Una vez acaben los trabajos en el astillero de Navantia, el ‘Noble Voyager’ regresará de nuevo a Langosteira para llevar a cabo la colocación de sus hélices.

El Puerto coruñés destacó recientemente que la escala técnica de esta unidad, coordinada por el operador logístico Bergé Marítima, ha puesto de manifiesto “la enorme versatilidad y capacidad” del Puerto Exterior de Langosteira para acoger buques de “gran porte”, “plataformas petrolíferas y operaciones altamente especializadas y complejas”.

Desde su entrada en funcionamiento en 2012, la dársena exterior ha recibido ya un total de trece buques para realizar distintos trabajos de mantenimiento y reparación, un dato que confirma la viabilidad de esta actividad como nueva línea de negocio para la infraestructura portuaria, según los datos de la Autoridad Portuaria.

El organismo portuario también destacó que “esta tendencia creciente” evidencia “las posibilidades comerciales asociadas a la reparación naval en el Puerto Exterior”.

Características

Este barco, de 228 metros de eslora, no es una plataforma convencional, sino que es una unidad de perforación móvil con forma de embarcación que ofrece mayor velocidad y estabilidad para moverse entre yacimientos lejanos.

Es capaz de perforar pozos de más de doce kilómetros de profundidad También cuenta con una torre de perforación doble, lo que le permite realizar operaciones simultáneas (como preparar tubería mientras se perfora), optimizando los tiempos y reduciendo costos para las operadoras. 