Moncho Núñez presentó 'Eclipses' en el Sporting Club Casino

El autor firma un ejemplar de su obra Carlota Blanco

Este lunes, el Sporting Club Casino acogió la presentación del libro 'Eclipses', de Moncho Núñez. Además del autor, participaron el astrónomo Borja Tosar y Óscar Blanco, presidente de la asociación astronómica Ío.

La entrada era libre, y lo cierto es que fueron numerosas las personas que acudieron al evento. Se trata además de un asunto que suscita mucho interés en A Coruña, ya que este año habrá un eclipse en verano y la ciudad es uno de los lugares que contarán con una visión privilegiada.

Tras la presentación, el autor firmó ejemplares de su obra y dialogó con los lectores que asistieron al evento.