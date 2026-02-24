Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Moncho Núñez presentó 'Eclipses' en el Sporting Club Casino

Redacción
24/02/2026 11:22
El autor firma un ejemplar de su obra
El autor firma un ejemplar de su obra
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Este lunes, el Sporting Club Casino acogió la presentación del libro 'Eclipses', de Moncho Núñez. Además del autor, participaron el astrónomo Borja Tosar y Óscar Blanco, presidente de la asociación astronómica Ío.

La entrada era libre, y lo cierto es que fueron numerosas las personas que acudieron al evento. Se trata además de un asunto que suscita mucho interés en A Coruña, ya que este año habrá un eclipse en verano y la ciudad es uno de los lugares que contarán con una visión privilegiada. 

Tras la presentación, el autor firmó ejemplares de su obra y dialogó con los lectores que asistieron al evento. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Escaleras de Adelaida Muro

Las escaleras mecánicas de Adelaida Muro, en reparación: solo funciona el primer tramo
Redacción
El ideal gallego

RTVE propone reformar los estatutos para prohibir a los países en conflicto participar en Eurovisión
Agencias
El ideal gallego

Ortega Smith replica a Abascal y le pide que se plantee si el enfrentamiento es lo más conveniente
Agencias
El autor firma un ejemplar de su obra

Moncho Núñez presentó 'Eclipses' en el Sporting Club Casino
Redacción